NBA／狀元VS榜眼！Wembanyama夏聯首秀在周六 將正面對決Miller
近期，NBA夏季聯賽受到了很多的關注，年輕球員們佔據了舞台中心，而本屆「狀元」Victor Wembanyama的首次登場時間也在今（5）日宣布，他會在7月8日周六對上夏洛特黃蜂時出賽，屆時將和「榜眼」Brandon Miller正面對決。
記者黃建霖/綜合報導
根據知名記者Marc Stein透露，馬刺隊目前計劃讓Wembanyama在周六對黃蜂隊的夏季聯賽中首次亮相。這位19歲的天才球員會在此役打多少時間、擔任什麼樣的角色，都還有待進一步的公布。
據報導，Wembanyama目前沒有傷病的情況，他剛剛在法甲聯賽的大都會92隊打完一個完整的賽季，並取得了很多的進步。不過密集出賽是否會對他體能造成影響，有待觀察。
Wembanyama會缺席馬刺隊的前2場夏季聯賽，馬刺隊希望他能以健康的狀態進入到新賽季，那也是前者之前選擇退出法國男籃國家隊的主要原因。
至於Miller則已經打完了自己夏季聯賽的首秀，他該場比賽11投5中，得到18分5籃板3助攻，但也發生了6次失誤和「7次」犯規。在夏季聯賽中，球員們犯規次數為10次，而不是6次
這位本屆選秀榜眼，已經開始直面自己的一些缺點，他很難在不犯規的情況下，將自己保持在進攻球員面前，並且太容易發生失誤。他必須盡快進步，因為當例行賽開始時，他將面對更好的球員。