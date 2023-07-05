家中孩童出現視力模糊、四肢無力，當心為兒童多發性硬化症

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兒童、青少年也存在罹患多發性硬化症風險多發性硬化症好發於20至40歲左右的成人身上，卻不代表兒童、青少年不會罹患。此外，因兒童多發性硬化症的臨床表徵與成年人不同，加上患者處於無法完整表達病況的年紀時，若家長也輕忽孩童症狀，容易延誤治療，使病況加劇。
林口長庚兒童神經內科主治醫師周怡君指出，兒童、青少年時期的多發性硬化症首次發病約在12、13歲左右，常見症狀如單眼視力下降、複視、運動不協調、輕微肢體無力但仍可上課上學，嚴重者上課時會昏睡、癲癇等等，如果症狀初始並不嚴重且不見得會影響患者生活，反反覆覆出現、又時好時壞，可能不容易警覺。
「只是，多發性硬化症若不及時確診治療，即便平時看起來狀況時好時壞，但中樞神經的發炎反應卻是持續進行的。」周怡君醫師提醒，多發性硬化症雖不會立即致命，但發炎狀況持續進行下，等到十年或二十年後，症狀就會逐漸惡化；到了成年之後，恐怕會影響認知功能，當正值30-50歲人生最精華時段，患者卻可能已經出現不可逆的智力退化、失能的狀況。
及早診斷、持續監控可避免日後失能多發性硬化症的發病原因不明，各種證據顯示是自體免疫疾病，因此若近親有自體免疫疾病史時，建議要提早就醫檢查。若有出現頭痛無力、走路不穩、或者沒有其他原因的疲勞、失衡等，都要及早就醫診斷，而核磁共振是目前公認鑑定多發性硬化症的重要方法。
周怡君醫師說，過去對於兒童、青少年之多發性硬化症並沒有很好的藥物研究，醫師大多以成人的治療方式為依據。近幾年對疾病有更多認識下，已經開始針對兒童多發性硬化症進行研究，以急性期來說，目前治療主要以注射高劑量類固醇為主，有些病人可能會需要注射免疫球蛋白。而在急性期過後，治療目標則以穩定病況及減少復發為導向，因此日常之保養與維持顯得相當重要。
過去維持性治療以皮下注射為主，但兒童、青少年患者對針劑接受度不高，如果有副作用也相對較難忍耐。現在已有口服藥物通過可使用於13歲到18歲的兒童多發性硬化症的治療，是唯一第一線口服藥物，可提高患者用藥便利性及遵從性。
她特別提醒，臨床可見有些兒童、青少年多發性硬化症在症狀尚未嚴重前，核磁共振影像已經能明顯看出神經受損狀況，所以當出現有疑似病症時，務必及早接受診斷治療，定期回診；雖然多發性硬化症是慢性疾病，但國際間持續不斷研發新藥，患者可藉由規則追蹤與治療，減緩避免日後失智、失能的狀況發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58031
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