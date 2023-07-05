高雄這幾條路施工封閉　建議駕駛人改道、減速慢行

高雄環狀輕軌二階工程-大順路與覺民路口施工封閉，管制期間預計於112年7月5日(週三)起至9月30日(週六)止，共計87天；屆時將維持大順二路南北向車輛通行；覺民路東西向則禁止車輛穿越，提醒用路人提前改道九如路替代道路行駛，以節省寶貴時間。
記者郭凱杰／高雄報導
施工期間為維護道路安全與順暢，高雄市政府警察局於沿線配置交通疏導警力及義交人員、線上機動巡邏組、專責交通事故處理組及拖吊車等，負責沿線交通疏導、事故處理及惡性交通違規取締、排除等工作。
由於施工圍籬架設車道空間縮減及路口封閉等情，警方呼籲施工期間，駕駛人應遵循標示路牌(警語) 減速慢行並提早改道行駛。
另外，位於澄清湖、鳥松區交界處路段的文前路因道路坡度較大且路寬僅6公尺且雙向會車，空間狹小容易發生交通事故。市府為提高交通安全及減少車禍事故發生，將拓寬為14公尺並減緩道路坡度。預定112年7月10日上午6點起採封閉道路施工，並提前設置替代路線導引牌，並通知當地里長及張貼施工通知，封閉期間約2個月，預計112年9月中旬完成路面鋪設開放通行。
提醒民眾於施工期間可改道行駛大埤路、濱湖路、文前路、文海街等，詳細改道路線詳交通改道指引圖。