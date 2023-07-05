重慶等地洪災致重大傷亡損失　習近平指示防汛救災

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他說，7大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。國家防總、應急管理部、水利部等有關部門要做好監測預警，精準指導重點地區做好中小河流洪水、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。各級黨委和政府要努力將各類損失降到最低。
綜合澎湃新聞與中新網等媒體報導，3日至4日，重慶市24個區縣出現暴雨，其中16個區縣出現大暴雨，萬州出現特大暴雨，最大日降雨量出現在萬州長灘鎮白岩村，為261.2毫米，超歷史極值。
重慶10條河流超警戒水位，3條河流超保證水位，也就是堤防工程能夠保證安全擋水的上限洪水位。受強降雨影響，4日早上，萬州區部分橋墩被洪水衝擊受損，造成鐵路橋梁部分垮塌。
國家減災委、應急管理部4日針對重慶嚴重暴雨洪澇和地質災害，啓動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導救災。
除了重慶，四川1日起迎來強降雨，截至4日已造成成都、德陽、綿陽、廣元等16市（州）69縣（市、區）46.1萬人受災。
在河南駐馬店，3日晚間雞山大橋發生事故，一輛車被洪水沖走，車內有5人。截至4日下午，1名落水人員獲救，4人失聯。
水利部4日晚間針對內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江這北方4省區啓動洪水防禦四級應急響應。預計這些地方4日至5日將有一次強降雨過程。（編輯：唐佩君）1120705