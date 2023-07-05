T1／台啤雲豹爭取林書豪配魔獸霍華德？張建偉：不排除任何可能
隸屬於T1職籃聯盟（台灣頂級職業籃球大聯盟）的桃園雲豹於4日正式與台啤協會合作，來季桃園雲豹將改名為「台啤雲豹」繼續征戰T1職籃聯盟。對於雲豹陣容的補強，和爭取林書豪的加盟，是否有機會看到「魔獸」霍華德（Dwight Howard）雲豹執行長張建偉於昨日記者會回應:「不排除任何可能性。」
實習記者練宗翰/綜合報導
日前於PLG職籃聯盟（P. LEAGUE+)效力於高雄17直播鋼鐵人的球星林書豪，正式宣布成為自由球員，這也為台啤雲豹來季是否有可能重現2013-14年賽季NBA休士頓火箭「林書豪+霍華德」的夢幻陣容帶來希望。
雲豹執行長張建偉表示，「肯定各個球團都有意願，但他本人有沒有這個意願我就不知道了。」張建偉在談及是否會在休賽季接觸林書豪時莞爾地這樣說道，「去年無論是Howard、還是Jeremy都帶給台灣籃壇新的衝擊，我覺得這是很健康的，所以不會排除任何可能性，也會試著去爭取看看。」
台啤雲豹的正式合併，也為雲豹的陣容實力帶來變化，不論林書豪與霍華德來季是否會在台啤雲豹聯手，原先台啤英熊的好手都將在來季加盟台啤雲豹，包括主力球員蔣淯安、李啟瑋、黃鎮，會為原先桃園雲豹的陣容帶來補強。