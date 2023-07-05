揪團出遊！高鐵推校外教學專案 「小學生團體」等4對象打4折
暑假出遊囉！台灣高鐵今（5）日公布「校外教學專案」，學生團體只要11人（含）以上同行，國高中生、大學生可享全額票價7折，小學生及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，可享全額票價4折，同行師長也有7折優惠，並也開放高中與高中以下「政府立案之公私立短期補習班」也可適用「校外教學專案」優惠。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵說明，「校外教學專案」優惠特別針對11人（含）以上學生團體旅客，規劃每週多達347個班次，天天可享優惠的便利服務，適用優惠團體須搭乘指定車次的標準車廂對號座，且由同一起、訖站進出，本次也特別新增高中（含）以下「政府立案之公私立短期補習班」購買，最多2位同行師長享7折優惠，歡迎旅客透過高鐵企業網站或傳真，填寫團體訂位單（須加蓋學校或輔教單位章戳），下單後台灣高鐵公司將指派專人協助完成訂位。
台灣高鐵表示，為鼓勵旅客揪團搭高鐵，持續提供不限班次「11人(含)以上團體」95折以及指定班次「20人以上團體」7折二種優惠（敬老、愛心、孩童者維持5折優惠），歡迎多加利用；此外，即日起更對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出加碼優惠，旅客透過14家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，搭乘金額滿2萬元加贈高鐵假期仟元抵用券5張，滿40000元則為10張，以此類推，歡迎旅客洽合作飯店，一起揪團搭高鐵，盡享多重優惠。