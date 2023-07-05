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天心《最佳利益3》華麗回歸　醫美院長教你養成自信美肌

天心《最佳利益3》華麗回歸　醫美院長教你養成自信美肌
天心《最佳利益3》華麗回歸　醫美院長教你養成自信美肌

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台劇《最佳利益》備受歡迎，自第三季《最佳利益3-最終利益》開播以來討論持續不斷，劇中天心飾演王牌律師方箏，緊緻膚況也讓網友直呼是凍齡女神，無論臉蛋還是身材都維持在極佳狀態，究竟熟齡肌要如何維持最佳膚況？肌膚狀態要如何評估？讓聖宜診所診所院長翁書賢為你揭密吧！

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聖宜診所院長翁書賢表示，肌膚大約在25歲後會開始老化，隨著年紀增長，皺紋、斑點、鬆弛…等問題將逐一浮現，到了30歲後老化速度會更快，想知道自己是否已邁向初老，可透過以下項目來自我檢測：

1.眼周、嘴角乾燥且細紋開始浮現，肌膚修復能力降低。

2.膚色不均且暗沉無光澤，熬夜後更明顯。

3.上底妝時不如以往服貼，容易浮粉、卡粉。

4.油脂分泌減少、膚質乾燥且毛孔粗大、彈性變差。

防曬三大絕、避免熬夜助養美肌

翁書賢醫師指出，如果有符合上述徵兆就要多注重日常保養，最近天氣炎熱，紫外線易導致肌膚「光老化」，出門可以盡量遵守「防曬 ABC」原則，A (Avoid)，上午10點至下午2點外線最強，建議減少外出，B (Block)，出門需做好防曬，如果到海邊、高山等地，要使用防曬產品隔檔紫外線，特別要注意的是防曬乳的效用和流失度有關，建議可以每2小時補擦一次，若經常流汗就要更勤勞補擦。C (Cover)，減少肌膚曝露在紫外線的面積，出門盡量撐傘、帶帽子，加強物理性防曬。

翁書賢醫師表示，想要擁有好膚質良好的睡眠和飲食習慣也少不了，時常熬夜是肌齡老化的幫兇，睡眠不足易導致新陳代謝異常、影響肌膚狀態，最好把握晚上10點至凌晨2點這段黃金睡眠時間，並減少加工食品和糖類的攝取，另外保養上建議選用含有保濕修復成分的保養品加強肌膚保水度，熟齡肌可視情況選用具抗老成份、質地較滋潤的乳霜。

輪廓線提升　天心曝保養祕訣

如果定期使用保養品還是無法有效處理老化問題，也可嘗試透過醫美療程改善，像是能改善肌膚鬆弛、達到拉提緊實的非侵入式音波療程，先前被網友封為凍齡女神的天心，就曾分享自己不動刀維持膚況的秘訣，透過音波療程提升整體輪廓線，上鏡頭也有更好的視覺效果，在隔天也能正常上妝。

最後，翁書賢醫師也表示，維持肌膚年輕狀態可以從良好生活習慣做起，若搭配醫美療程改善膚況問題，務必選擇擁有專業醫療團隊和具合格認證的醫美診所，除了能更安全放心，也能打造出最適合自己的獨特美麗。

▲聖宜診所院長翁書賢是許多藝人、名人指定的御用名醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58403

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