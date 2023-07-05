成年禮金62萬人已領！鄭文燦熱舞原子少年　盼達10萬青年看表演

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鄭文燦也參與拍攝，當天更在緊湊行程中，抽出40分鐘空擋，他一進場馬不停蹄地拔掉嚴肅的領帶，直接上場從0開始學習舞蹈動作。雖然僅是8拍的動作，對於平常沒跳舞習慣的人來說，還是不容易的事，但鄭文燦在不到20分鐘的時間就完成場景走位、練習，2次完成拍攝，雖然還是有小落拍，更忘了最重要的禮金發放日，但也造成意外「笑」果。
鄭文燦說，文化成年禮金可以看國片、到博物館、逛獨立書店，更可以「相揪進劇場看表演」，只要看到「本店可使用文化幣」標示的藝文消費點都可使用，不管青年朋友選擇是什麼，最重要的是「用文化成年禮金，接近文化」。
這次一起擔綱演出的原子少年令宇辰KK及羅奕傑Bobo對於此次進入兩廳院大廳演出特別有感，「我們讀高中時，都是在兩廳院外面的長廊練舞」，能從外面走進這個表演藝術的最高殿堂跳舞，「真的太不可思議了」。被問及還在表演藝術領域學習的他們會把文化幣用在哪裡？兩人異口同聲的說，一定會鼓勵身邊的朋友優先使用在看表演，因為不僅是對自己課業有幫助，更是用行動支持與自己同樣在表演藝術領域努力的夥伴，「也許有一天站在舞台上的就是我們自己」。
文化部表示，成年禮金「青年席位」由國表藝三場館、各縣市表演場館及表演團隊共同響應，青年購買青年席位演出節目，以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下優惠價格購入演出票券。目前推出的節目相當多元且包含許多熱門演出，如目前票數已所剩不多的全本音樂劇《貓》CATS、《丞相，起風了！》、《叫我林彩香!》我的婆婆怎麼那麼可愛前傳、《職男人生3-達成激笑》等，邀請青年朋友一起響應「10萬青年看表演」。