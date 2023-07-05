劉芒消失2個月現身道歉！認了自己心態出問題：都視為理所當然
YouTuber劉芒5月中被合作攝影師、廠商和公關踢爆太過以自我為中心等誇張行徑，人設一夕崩塌，她昨（4）日晚間發出新影片，說明消失2個月自我檢討的結果，坦承自己在工作心態上出問題，沒有尊重合作夥伴，把創作以外的事都視為理所當然，才導致工作夥伴感到不舒服，「我在過去一直都不覺得這個是什麼問題，但這個就是最大最大的問題」。
記者楊穎軒／綜合報導
劉芒以近乎素顏入鏡，低姿態表示，想藉由這支影片向過去所有因為合作造成困擾的工作夥伴說聲對不起，因為工作表現不專業、心態不正確，過程中讓他人感到不舒服或傷心。沉潛這段時間，劉芒虛心接受所有人的批評指教和質疑，自我檢視，發現沒有認知並做好創作者跟經營者兩個角色，「合作夥伴的執行和付出是要被平等尊重，這點我沒有讓對方感受到我們是平等去執行這件事，我把創作以外的事情都視為理所當然，都依照自己的價值觀、標準和意願，才會一直帶給別人困擾」。
過去2個月，劉芒一一聯絡合作過的夥伴，親自向對方道歉，希望能夠得到原諒，強調解決問題的根本還是自我檢討，如迴避溝通、時間管理、工作態度等問題，為何一再發生，也向社會大眾承諾會改正錯誤，但她說這個修正沒辦法立竿見影，需要時間證明，所以請求大家給予時間和機會，在未來持續證明自己有把這件事做好的決心，最後鞠躬數秒鐘。
網友看完影片後反應兩極，有人不以為然，「這是態度和尊重，不需要人教，人品問題需要很長的時間才有機會挽救～YTR恐怕沒有時間等捏」、「妳還是針對工作上的夥伴做道歉就好了，那些迂迴的檢討放在自己身上就夠了，講了一大堆的省思所以呢？不要自我安慰」，有人樂觀看待，留言打氣：「默默支持了好幾年...希望往後修正調整的妳是更好的妳！芒，加油」、「相信妳分享對待公司同仁的影片是真的，否則那個時候就應該要爆開了，但對外部的人真的也要客氣一點，才符合妳的人設～期待妳未來的改變」！