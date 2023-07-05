越南綠色「智」造商機夯！台灣強勢參與　展覽吸引逾400家廠商

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看準此商機，外貿協會攜手工具機公會、軸承公會及流體傳動公會共組台灣館，總計超過71家台灣廠商參展，使用攤位面積逾1,062平方公尺，為本展第二大參展國，其中包括了台灣工具機界領導品牌如上銀、新代、金豐、榮田、台灣瀧澤、慶鴻和大光長榮等，展出產品涵蓋數控車床、銑床、鑽床、切割機、磨床、鑄造機、雷射切割機等。
隨著氣候變化威脅加劇，許多國家紛紛針對淨零碳排立法，越南工貿部發布《氣候變化與綠色增長行動計劃》，目標將二氧化碳排放量減少25%至30%。對於製造業及工具機設備業者意味著，效率和價格的關注擴大考慮環境影響，也更願意投入購置可增加產品價值具智能化、自動化功能設備，台灣可協助越南業者跨入綠色智造最佳夥伴。
記者會中台灣瀧澤推出了配備能源監控、加工優化和容易操作界面的綠色工具機FX-1500、NX-2000YS等；上銀提出其節能解決方案，其中扭矩馬達轉台可實現精確定位及易維護；榮田精機風電解決方案憑藉專利固鎖設計、高加工、電量監控，可協助用戶提升加工效率20%；心源推出了AWC治具刀桿、SOG主軸原點規、主軸主桿等，實現高效換刀並增強加工能力；GMW則強調其協助全球電動汽車動力系統商，提高牽引電機定子生產的生產力和產量。
已邁入第18屆的胡志明工具機展，有來自全球20國、超過400家參展廠商，展出面積超過13,000平方公尺，是越南最具規模的國際工具機展，大會估計可達12,505參觀人次。海外參展商共計20國，包括中國(98家)、韓國(47家)、德國(22家)及新加坡(21)等。展覽期間，除記者會外，「智慧機械海外推廣計畫」於本展設置形象館，透過多元影音展示我國智慧機械廠商智慧產線及製造實力，包括協助廠商製作影片輔助發表會簡報、展前拍攝越南終端用戶Solar Rich及當地高階摩托車零件供應商GMPI拍攝證言影片、也於展中播映台灣智慧製造風電應用短影音，同時辦理一系列發表會活動，包括金屬切割與金屬成型主題發表會，亦與代理商鉞展、台灣聯技合辦發表會，借助其當地語言優勢推廣包括台中精機、永濟、金豐及協易共計18個品牌。另外多場宣傳活動也吸引參觀者填寫問卷或加入社群，吸引150位買主和媒體參加及收集逾200份問卷。
本計畫下半年亦將持續透過於歐洲工具機展、日本橡塑膠展、印尼製造展設立專區、日本精密零組件拓銷團等各項整合行銷活動，協助我商把握全球市場綠色製造商機。