足球／貝克漢談梅西震撼轉戰美足 「睡醒發現手機有百萬條訊息」
梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟的邁阿密國際俱樂部，絕對是美國足壇今年的頭等大事。而貝克漢（David Beckham）在受訪時也對於前者帶來的聲量感到驚訝，稱自己當時才剛睡醒，結果就收到鋪天蓋地的訊息，直言這是MLS的「重大時刻」。
記者黃建霖/綜合報導
超級球星梅西，今年夏天離開巴黎聖日耳曼、宣布加盟邁阿密國際，引起巨大的的轟動。除了他之外，另一位巴塞隆納俱樂部的傳奇人物布斯克茲（Sergio Busquets）也已經與這支球隊簽約，外傳伊涅斯塔（Andres Iniesta)應該就是下一個加盟的前巴薩球員。
貝克漢今日受訪時透露簽約梅西的消息傳出後，自己也被那樣的聲量嚇了一跳，「幾周前，我睡醒後發現手機有大約100萬條消息，」貝克漢這樣告訴《The Athletic》，「我在想，『出了什麼事？我通常不會收到這麼多消息的』。」
「然後，我聽說Leo（梅西）宣布他要來邁阿密的事。當然，這對我來說並不意外。從一開始我就一直說，如果我有機會把最好的球員帶到邁阿密，無論他們職業生涯處於什麼階段，我都會這麼做。我一直在向我們的球迷做出這樣的承諾。」貝克漢如此說道。
貝克漢表示，梅西仍然是偉大的球員，當這樣的球星宣布要加入球隊，對他們來說就是一個重要的時刻。