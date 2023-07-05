反成雙面刃！中國管制鎵鍺出口抗美禁令　韓國：短期內沒影響

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中國宣布這項限制措施的時機恰逢美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中之前，此舉因而被解讀為對西方世界半導體限制的回擊，為中國提供影響力，藉此推動白宮取消可能阻礙中國發展的出口管制。
但報導指出，中國限制關鍵金屬是一把「雙面刃」，雖然可以凸顯其在全球供應鏈的重要性，但很可能只會加速其他進口減少對中國的依賴，此舉還可能會因此推升價格，以致在日本、加拿大、美國等其他國家的擴產更具經濟效益。
新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）指出「這是中國與美國及其盟友針鋒相對的一部份」，並表示「雖然市場和企業最初可能會受到衝擊，但隨著時間的推移，如果限制持續存在，市場和企業就會進行調整。」
而中國試圖透過這項舉措對抗美國的半導體禁令以及雲端運算限制，也凸顯了中國國家主席習近平的困境。報導表示，任何對等行動只會為美國和歐洲提供更多手段來推動去風險化。
另外，據英國關鍵礦產情報中心（UK Critical Minerals Intelligence Centre）表示，雖然中國的鎵金屬產量佔全球94%，但這類金屬並非特別稀有或難以取得，只是在國外開採成本比中國高，而中國僅是提供較低價格。如今中國實施出口限制，反而可能會削弱市場主導地位，使得國外製造商更有動力將產線轉移出中國，加速供應鏈多元化的趨勢。
在中國宣布限制鎵、鍺相關物項出口後，經濟主要依賴半導體出口的韓國緊急召開應變會議，討論對國內產業供應鏈的影響。不過產業政策室室長朱泳俊表示，這項措施短期內對供需帶來的影響有限；與會相關人士也認為，短期內對供需不會帶來太大的影響，但為了避免半導體等主要產業生產受到拖累，政府也將會提升應對能力，須積極找尋替代的進口來源地、提高國內的儲備能力及研發出需要高度依賴他國品項的替代品。