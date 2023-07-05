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160個台企參展！台灣形象展8月在大馬　20個當地產業公會力挺

▲「台灣形象展」將在8月底回歸大馬，日前召開行前宣傳記者會。（圖／貿協提供）
▲「台灣形象展」將在8月底回歸大馬，日前召開行前宣傳記者會。（圖／貿協提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣和馬來西亞最重要的商業交流平台「台灣形象展」將於今(112)年8月24日至26日重回吉隆坡會展中心(KLCC)盛大舉行，主辦單位國際貿易局與外貿協會7月3日在吉隆坡舉辦推介禮與展前記者會，正式宣告160家台灣優質企業，將前往大馬展示創新產品與科技實力，共創互利的台馬合作模式。

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今年度馬來西亞台灣形象展係連續第7年舉辦，獲得馬來西亞全國工商總會(NCCIM)、馬來西亞廠商聯合會(FMM)、馬來西亞中小企業公會(SME Malaysia)及馬來西亞台商總會(TWCHAM)等20個馬來西亞產業公協會高度重視與支持。馬來西亞全國工商總會總會長丹斯里蘇添來在推介禮上肯定台灣企業的創新能力，相信台灣形象展將持續擔任增強雙邊企業競爭力的重要平台，建立更廣、更深的台馬產業連結。

推介禮特別設置亮點產品展示區，邀請參展廠商預先曝光亮點產品，包括積極布局透析產業的明基透析「血液透析器」、台灣第一個成功自主研發的再生醫學產品—博晟生醫「一次性自體軟骨修復技術—愛膝康」、岱宇國際30分鐘可消耗400卡路里的多功能「登山機」、頭皮問題解決專家的美科實業「頭皮健髮三步驟」產品、可16段調整枕頭高低軟硬的闊腦「枕上人—智控平衡枕」、三重創新過濾技術的宏碁智新「冰溫瞬熱濾淨飲水機」、秒將傳統瓦斯爐智慧升級的耀主科技「e+自動關」、可減少18~36%空調用電的億高應用材料「吸血鬼之盾防曬膜」、以及包含詠糧老頭家冬瓜茶磚、寶之川重慶麻辣醬、蕙坤鮪魚滴魚經、騰茂科技嘟嘟家蜂蜜等台灣清真食材，吸引在場貴賓搶先體驗，場面熱絡。

2023年馬來西亞台灣形象展集結160家台灣廠商、將展出220個攤位，以工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟，以及智慧時尚生活等5大主軸，展示台灣最新的產業解決方案和產品，另有一對一商機媒合會和產業研討會，不但能促進台灣和馬來西亞企業間的互動，也為台灣廠商全方位搭建商機平台，爭取商機。

外貿協會市場拓展處副處長陳怡君表示，過去6年馬來西亞台灣形象展共吸引987家參展商以及14萬4,494位實體與線上展覽的訪客，成功創下3.7億美元潛在台馬商機。面對新冠疫情重塑全球產業供應鏈，台灣企業在AI、大數據、雲端等應用與系統逐漸成熟，都將是馬來西亞推動工業4.0、邁向智慧醫療、落實淨零排碳等政策的最好商業合作夥伴。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比也指出，台馬經貿熱絡，2022年台馬雙邊貿易額高達366億美元，為歷史新高，較2021年增長36.2%，台商緯創科技(Wistron)更獲選為雪蘭莪州2019年及2021年最高投資額外國公司大獎，相信台灣形象展將讓台馬經貿投資關係持續增溫，發展出新的合作火花。

馬來西亞台灣形象展除了商業展示，也將同步舉辦台灣精品Zumba活力派對及第二屆台灣清真食品廚藝大賽。擔任去年廚藝大賽總評審的馬來西亞名廚喬哈里‧埃德斯 (Chef Johari Edrus, Chef Jo)特別出席台灣形象展推介禮。他盛讚台灣清真食材多元，讓馬來西亞穆斯林從舌尖上領略台灣清真食品的魅力，並預期今年擴大為吉蘭丹大學 (UMK) 與博特拉大學 (UPM) 跨校競技的賽事，將激發大馬餐飲系學生開創出更多台馬融合的新風貌菜色。

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