160個台企參展！台灣形象展8月在大馬　20個當地產業公會力挺

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推介禮特別設置亮點產品展示區，邀請參展廠商預先曝光亮點產品，包括積極布局透析產業的明基透析「血液透析器」、台灣第一個成功自主研發的再生醫學產品—博晟生醫「一次性自體軟骨修復技術—愛膝康」、岱宇國際30分鐘可消耗400卡路里的多功能「登山機」、頭皮問題解決專家的美科實業「頭皮健髮三步驟」產品、可16段調整枕頭高低軟硬的闊腦「枕上人—智控平衡枕」、三重創新過濾技術的宏碁智新「冰溫瞬熱濾淨飲水機」、秒將傳統瓦斯爐智慧升級的耀主科技「e+自動關」、可減少18~36%空調用電的億高應用材料「吸血鬼之盾防曬膜」、以及包含詠糧老頭家冬瓜茶磚、寶之川重慶麻辣醬、蕙坤鮪魚滴魚經、騰茂科技嘟嘟家蜂蜜等台灣清真食材，吸引在場貴賓搶先體驗，場面熱絡。
2023年馬來西亞台灣形象展集結160家台灣廠商、將展出220個攤位，以工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟，以及智慧時尚生活等5大主軸，展示台灣最新的產業解決方案和產品，另有一對一商機媒合會和產業研討會，不但能促進台灣和馬來西亞企業間的互動，也為台灣廠商全方位搭建商機平台，爭取商機。
外貿協會市場拓展處副處長陳怡君表示，過去6年馬來西亞台灣形象展共吸引987家參展商以及14萬4,494位實體與線上展覽的訪客，成功創下3.7億美元潛在台馬商機。面對新冠疫情重塑全球產業供應鏈，台灣企業在AI、大數據、雲端等應用與系統逐漸成熟，都將是馬來西亞推動工業4.0、邁向智慧醫療、落實淨零排碳等政策的最好商業合作夥伴。
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比也指出，台馬經貿熱絡，2022年台馬雙邊貿易額高達366億美元，為歷史新高，較2021年增長36.2%，台商緯創科技(Wistron)更獲選為雪蘭莪州2019年及2021年最高投資額外國公司大獎，相信台灣形象展將讓台馬經貿投資關係持續增溫，發展出新的合作火花。
馬來西亞台灣形象展除了商業展示，也將同步舉辦台灣精品Zumba活力派對及第二屆台灣清真食品廚藝大賽。擔任去年廚藝大賽總評審的馬來西亞名廚喬哈里‧埃德斯 (Chef Johari Edrus, Chef Jo)特別出席台灣形象展推介禮。他盛讚台灣清真食材多元，讓馬來西亞穆斯林從舌尖上領略台灣清真食品的魅力，並預期今年擴大為吉蘭丹大學 (UMK) 與博特拉大學 (UPM) 跨校競技的賽事，將激發大馬餐飲系學生開創出更多台馬融合的新風貌菜色。