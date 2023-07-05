破獲一日快閃賭場 只是來試手氣！75歲的阿嬤也送辦
「划不來！」75歲來自屏東的吳姓阿嬤是賭客中年紀最大的她哀號的說，她只是來試手氣！高市警局督察室靖紀小組與鼓山分局日前聯手破獲一組流竄在高屏地區的一日快閃賭場，警方一舉查獲賭場負責人、房屋承租等及48名賭客共計52人除全部帶回偵辦外，也當場扣賭資新臺幣10萬2仟元、抽頭金新臺幣1萬元等。調查也發現，到案的52人中竟有半數來自屏東縣。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警方接獲線報，掌握一組流竄在高屏地區的職業賭場採用一日快閃方式經營，經常轉換聚賭地點來躲避警方蒐證、查緝，如有需要還有專車可以在賭場及車站間幫忙接駁。
警方發現該賭場在7月4日流竄到鼓山區青海路一處透天厝，見時機成熟，於下午3點左右由特勤中隊破門進入，在樓梯口控制住司機及把風人員，上到2樓發現數十人猶如沙丁魚般擠在約10坪大的空間，一舉查獲負責人及賭客，也有人聽到警察破門，趕緊跑到3樓避風頭，還有躲在廁所的也都被一一請下樓。
警方在這次行動中查扣了賭資新臺幣10萬2仟元、抽頭金新臺幣1萬元、天九紙牌一盒、壓寶盒、夾子及橡皮筋等相關物證等。調查發現，到案的52人中竟有半數來自屏東縣，其中年紀最大的吳姓婦人(75歲)還特地搭火車來到高雄試手氣，沒想到會是這樣的下場，哀喊:「划不來！」。
警詢後將賭場負責人孔男(41歲)、房屋承租人楊男(28歲)、把風的吳男(40歲)及司機王男(38歲)依賭博罪嫌移送偵辦。另48名賭客則依社會秩序維護法進行裁罰。