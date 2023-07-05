炎亞綸陷感情醜聞「緋聞男友阿本相伴在旁」！兩人真實互動全被拍
藝人炎亞綸近期深陷感情醜聞，網紅耀樂指控炎亞綸在他未成年時發生性關係，還偷拍私密影片，當時耀樂開記者會說明，炎亞綸還直衝記者會現場道歉，引起極大風波，網友評價兩極。記者會後，炎亞綸的工作幾乎全停擺，他本人也神隱多日。近日，他被週刊拍到載著人生摯友、緋聞傳了8年的阿本（翁瑞迪）回到曾經的住處，兩人雖沒什麼互動，但即便炎亞綸陷入低潮，這位多年好友仍不離不棄、相伴在他身旁。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《CTWANT》報導，炎亞綸於本月1日開車到內湖某住宅社區門口，沒多久阿本便熟悉地從後座上車，接著開到天母，也就是炎亞綸曾經住過的社區，車子直接開到停車場，停妥後炎亞綸便從駕駛座下車，氣色並不差，但比起以往還是少了點光彩，他也露出久違笑容，看來陷入風暴中的他，心情似乎有調適好。後來阿本與另外兩名男助理隨後下車，當時有民眾經過，炎亞綸目光犀利看著對方，對周遭人事物相當敏感。後來四人上樓後，一直到深夜都未離開。
事實上，從《模范棒棒堂》出道的阿本，近年轉到幕後工作，當年他與炎亞綸因合作電視劇《公主小妹》相識，之後便多次被拍到一起出遊，緋聞傳了8年，甚至曾被民眾直擊阿本進出炎亞綸家，不過兩人對外都宣稱僅是好朋友，阿本去年慶祝40歲生日時，還曬出與炎亞綸、鬼鬼（吳映潔）的合照，並感性向炎亞綸告白。炎亞綸也曾在節目《花花萬物》回應與阿本關係：「曾經真的是很好很好，但現在完全就是朋友。」
雖然這些年阿本已經淡出演藝圈，轉為幕後工作，據傳因為炎亞綸桃花太旺，才讓阿本心死，分手後兩人依然維持好交情，去年阿本還無預警在《嗨！營業中》現身，讓炎亞綸嚇到腿軟，阿本甚至還出席炎亞綸的家族聚會，可見兩人交情非常好。而炎亞綸出事後，原本參與的節目接連被撤換，慘丟好幾樣工作，演藝前途堪憂，他在3日也已自行前往士林地檢署接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。
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