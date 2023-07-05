重申性騷性侵零容忍！陳建仁：下週提性平三法修法

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陳建仁致詞時表示，台灣與歐盟2018年建立性別平權合作暨訓練架構的共識，並在2019年正式啟動架構，陸續辦理許多工作坊、研討會，也共同見證台灣實施同婚法案，很感謝歐盟這段時間以來支持此架構，而計劃的最後一年，盼能藉由論壇檢視雙方階段性的合作與展望。
他說，過去3年全球因為疫情彷彿是生命共同體，但也因為疫情帶來的居家隔離等措施，加劇了性別不平等，包含觀光旅遊服務行業受創、一線醫護人員與家庭照顧責任皆加重，網路性別暴力也增加，波及更多女性，期盼能透過論壇互相分享經驗，加速復甦腳步。
近日台灣政治圈、演藝圈各界性平事件不斷被揭露，陳建仁說，相關事件備受關注，這次論壇也特別安排討論性別暴力防治議題，他要重申政府對於性騷擾、性侵害零容忍，更要避免任何傷害的發生，並協助被害者。
他表示，總統蔡英文已經指示性平改革3大方向，包含明定性騷擾指引、完善友善的申訴制度，以及跨部會檢討性平三法，政院正積極研議修改性平三法，預計下週提出修法草案送立法院審議，期盼月底前完成修法，希望透過健全的法令與機制，完善性騷擾防治措施，營造友善性別環境。
性平三法包括：性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法。
高哲夫致詞時表示，性別平權是歐盟內部、外部政策的核心要素，也與不同單位合作、學習，台灣與歐盟價值相近，都尊重自由、法治、民主，因此也攜手促進性別平等，並獲致好的方向與成果。
他還說，台灣是亞洲首個同婚合法化的地方，這個法律的改變非常具體，除帶來社會改變，也影響整個區域，保障人權加上活躍的民主已讓台灣成為典範。（編輯：翟思嘉）1120705
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110