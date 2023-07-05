快訊／阿雅闢謠沒吸毒！曬毛髮檢測報告自清：願我們清楚自己是誰
知名主持人黃子佼6月爆出性騷擾風波，直播道歉時牽扯出不少演藝圈祕辛，提及阿雅（柳翰雅）及姊妹淘們涉嫌吸毒，她立即否認指控，強調從未涉及違法之事，若被他人誹謗中傷，會用法律程序作為武器自保。阿雅今（5）日在微博曬出毛髮檢驗報告，鄭重闢謠未吸食毒品，「願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘」，獲得粉絲一片好評。
記者江芷稜/綜合報導
阿雅目前事業重心移往中國，她透過工作室在微博曬出毛髮及尿液檢測報告，表示遭到無端指控，為了讓信任阿雅的朋友們放心，她7月4日返回北京時，立刻在權威機構進行檢測，報告顯示阿雅的體液中未檢出69種常見毒品成分，「清者自清。在這裡我們重申，阿雅從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，始終嚴守法律法規。感謝所有朋友們，你們的信任不會錯付」。
她也轉發這篇文章表示，「感謝支持和相信我的朋友們，在紛擾中選擇信任，彌足珍貴。穿過鼎沸人聲，願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘」，闢謠證明自己的清白，但保持風度未對黃子佼口出惡言。網友認為她以實際行動自清是最聰明的辦法，也呼籲其他被指涉人士也能仿效。
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