潛艦國造涉抄襲？台船澄清：依據海軍需求採全新設計

王鴻薇批融資立陶宛太陽能廠原料來源　外交部：嚴正譴責惡意攻擊

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）
▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）

記者邱新博／台北報導

王鴻薇今（5）日召開記者會爆料國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此間原物料進口主要來自中國，而且過程還經過特別關照，才准許融資。外交部回應，王此舉罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知，也是對外交工作的打壓，更與中共對我認知戰「如出一轍」，對此惡意譴責。

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王鴻薇今舉行記者會爆料，由中東歐投資基金融資的一家立陶宛的太陽能廠與一位賴姓的供應商合作跟我國申請融資，然而這位賴姓供應商，之前合作的公司是中國的「苏州澳京光伏科技有限公司」，其實根本就不符合申請資格，但為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」，還透過代表處關照，要降低對該公司進口中國原物料的關切；王鴻薇也諷刺「抗中保台大翻車。」

外交部回應，台灣與立陶宛同為抵抗威權擴張的民主夥伴，雙邊關係持續提升。我國以中東歐企業為對象，設立中東歐融資基金，加強台灣與中東歐國家經濟連結，發展經濟產業合作，進而強化民主韌性，此為先進國家推動國際經濟發展合作常見的模式。

外交部說明，中東歐融資基金的放款對象，以特定的重點產業為範圍，依據企業的申請計畫書、融資需求、經營展望及還款能力等指標，透過金融及產業專家審議後決定是否放款，跟一般商業融資相同。本案融資立陶宛太陽能廠也是按同樣程序核貸，未來也需依合約還款，一切運作合乎法規及金融放款實務。

該基金另一特色為設定撥貸辦法，鼓勵核貸企業向台灣業者合作採購，並優先從台灣出貨，藉此強化我國與歐洲供應鏈的連結，且為我國業者開拓歐洲商機。此一兼顧國際經濟合作及我國業者商機的互惠安排，卻受到有心人士惡意扭曲誣蔑，外交部至感遺憾。

外交部批評，少數人士為指控政府及污名化中東歐融資基金的基礎，以「我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國」為說辭，刻意忽略台商受益的事實，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國一事，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知。

外交部說，這種散佈的惡意資訊不僅歧視在中國生產經營的台商、詆毁外交工作，並且損害我國與歐洲國家增加互動的整體利益，這種操作方式，與中國共產黨政府對台認知作戰如出一轍，目的在打擊我國外交成果與國家士氣。對這些惡意攻擊，外交部予以嚴正譴責。

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