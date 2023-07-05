緬甸最帥和尚出獄後曝近況！被軍政府視為政治犯 曾上街示威抗議
26歲緬甸知名男模白因（Paing Takhon）曾經短暫出家修行，當時流出的和尚造型照片在全球廣為流傳，被封為「地表最帥和尚」。白因除了全身都是肌肉，他本身還是家族經營銀行的富二代，更曾被選為前往泰國推廣緬甸觀光的代言人物（Myanmar’s Tourisum Ambassador to Thailand）。然而軍政府發動軍變後，白因曾上街示威，而被軍政府捕入獄。
國際中心賴正琳／綜合報導
身高188公分的白因是標準的高富帥，且熱衷於養寵物和公益，在國際享有好名聲，他甚至曾成為全球百大帥哥的冠軍。2021年美國網站TC Candler所公佈的全球百大帥哥排行榜上，Paing Takhon 以完美長相，打敗澳州的Chris Hemsworth和韓國的BTS V，成為當年度冠軍。
2021年2月軍政府政變時，他沒有因為自己公眾人物的身份噤聲，反而多次發表反對的社群文章，並上街示威抗議，被軍政府視為眼中釘，最終被軍政府拘捕，被軍政府的法庭判處勞改3年。但值得欣慰的是，白因在2022年3月便獲得特赦出獄，他隨後推出自己的youtube頻道，並且頻頻在Instagram上公開近況。
不過或許為了表達內心不滿，他這一年多公開的社群照片的內文幾乎都是一顆黑色的愛心，似乎在表達無聲的抗議。另外，他也把出獄前的照片都典藏或刪除，過去一年都在更新近況，包括照顧寵物、做公益、會見民眾、在緬甸各地旅遊和下田耕作等等，日常生活十分多元。