特企／(G)I-DLE「忙內」舒華成亮點 網驚：此等美妍只應天上有！
韓國大勢女團(G)I-DLE帶著全新專輯《I feel》席捲樂壇，舉辦為期2日的(G)I-DLE 2023世界巡迴演唱會台北站，吸引近萬名粉絲到場支持，其中「忙內」成員舒華舞台上透亮水潤的狀態更是讓粉絲看傻了眼，直問：「姊到底怎麼保養的？」、「此等美妍只應天上有！」、「光是遠距離看大螢幕都被仙到！」
本報訊
面對粉絲的讚美，舒華也不吝分享自己的水亮透潤養成術：「正官庄『高麗蔘蘆薈凍Stick』含幫助維持消化道機能的『頂級美國蘆薈』、紅潤好氣色『6年根高麗蔘』與多種維他命『4種水果精華』，不僅零脂肪且高纖好順暢，用吃的就能輕鬆保持水潤透亮！」此外，剛結束台北場演唱會的舒華，也被捕捉現身正官庄門市，只見帶著滿滿仙女光環的她竟現場霸氣掃貨，反差萌的樣子再次擄獲店員們的心，榮登最敬業代言人！
人氣爆棚的(G)I-DLE成員舒華，不僅剛完成台北場巡迴演唱會，近日更接下正官庄代言人，而敬業十足的舒華，不但寵粉分享自己保養的秘訣就是靠正官庄「高麗蔘蘆薈凍Stick」，也親臨台北正官庄門市踩點，親切表示：「在韓國工作時身邊的前輩、朋友們都常用正官庄補氣補力，早就已經是個現象級的習慣，這次有幸擔任正官庄的代言人，自然也想把最好的帶給大家，當然要來正官庄踩點一下，幫大家加油打氣，更主要是多多照顧我代言的『高麗蔘蘆薈凍Stick』啦！」自信動人的女神氣場瞬間閃耀眾人，店員紛紛表示：「近距離看到舒華本人，那零死角的透潤美妍，根本仙女下凡！」而舒華也親切的和店員互動，一展女神親和魅力！
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