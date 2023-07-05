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5月製造業景氣燈號連3藍　美中經濟雜訊牽制復甦

▲台經院今天公布5月製造業景氣燈號，連續第3個月亮出代表景氣衰退的藍燈，產業供應鏈調整時間將拉長。（圖／取自Pixabay）
▲台經院今天公布5月製造業景氣燈號，連續第3個月亮出代表景氣衰退的藍燈，產業供應鏈調整時間將拉長。（圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美中兩大經濟體前景仍不明朗，全球終端需求疲弱，抑制台灣出口表現。台經院今天公布5月製造業景氣燈號，連續第3個月亮出代表景氣衰退的藍燈，產業供應鏈調整時間將拉長。

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台經院指出，國際包括歐美及中國製造業採購經理人指數（PMI）皆低於榮枯線以下，顯示全球終端消費力道疲軟，將持續影響全球製造業表現。

台經院表示，全球需求仍顯疲弱、基期偏高，使得台灣的出口、外銷訂單及生產等指標續呈雙位數減幅，進而拖累售價面指標，但部分資通訊及傳產產品需求略有回穩，則推升需求面指標。

此外，輝達（Nvidia）財報亮眼，帶動人工智慧（AI）及顯示卡等相關電子權值股價走升，台股價量齊揚，推升經營環境面指標。

台經院表示，綜合上述因素，製造業景氣信號值從4月修正後的9.35分，增加0.70分至5月的10.05分，不過燈號續為衰退藍燈。

台經院坦言，5月歐美央行因通膨壓力仍高，各升息1碼，使得供應鏈庫存調整時間比先前預期還長，加上美歐國家終端消費動能低迷，製造業景氣持續疲軟；而中國5月經濟數據表現不如4月，出口更轉為負成長，顯示中國經濟內外的復甦力道，都不如預期。

展望未來，台經院認為美中兩大經濟體的發展相當關鍵，美國聯準會6月暫緩升息，但暗示今年仍有升息機會；歐洲因通膨壓力續高，6月升息1碼，且宣布7月起停止資產購買計畫（APP）再投資，並暗示未來升息行動可能持續，顯示歐美消費市場動能短期內不可能轉強。

此外，台經院分析，中國人行面對中國疫後經濟「內外皆冷」情形，以及通縮風險增加，6月再度降息，以挽救失衡經濟。

台經院表示，美中兩大經濟體各自面臨挑戰，全球經濟仍處於多舛的變化階段，由於全球消費動能仍然不足，預估製造業產業供應鏈調整時間將拉長，未來經濟變化須持續觀察。（編輯：林淑媛）1120705

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