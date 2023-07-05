工研院50週年！蔡英文：奠定台灣半導體發展基石

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蔡總統表示，不僅是半導體，包括資通訊、光電顯示、碳纖維自行車等，許多台灣在世界上締造第一、取得領先地位的產品，最初也都來自工研院的投入。
她說，工研院50年前在動盪不安的局勢中誕生，50年後已經是世界級的研發機構，成為幫助台灣的關鍵力量。這一路走來，工研院獲得許多國際榮譽，是台灣之光，也是國人驕傲，這一切要歸功於先進們一棒接一棒，她要感謝工研院歷屆院長與董事長，是產業發展總舵手，為國家培養人才，帶領產業升級轉型蓬勃發展，也感謝每位院士對產業及國家的重要貢獻。
蔡總統指出，工研院在不同時代，配合國家需要投入創新研究，目前2035技術策略藍圖是工研院發展重點，包括智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會4大面向。
蔡總統提到，針對國人非常關心的長照議題，工研院除了整合資通訊技術應用在長者照顧，也跟國家衛生研究院合作建立健康風險評估模型。因應生成式AI（Generative AI）帶給產業的影響，工研院今年也組成跨領域小組，探討人工智慧（AI）產業應用與法規。
她說，每個時代有不同挑戰，工研院都扮演重要角色，期許工研院能持續走在產業尖端，讓台灣繼續閃耀世界。（編輯：翟思嘉）1120705