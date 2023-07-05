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工研院50週年！蔡英文：奠定台灣半導體發展基石

▲總統蔡英文今天出席工研院50週年院慶活動表示，工研院帶領台灣從勞力密集產業結構，變成技術導向的高科技大國，奠定台灣半導體產業發展基石。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）
▲總統蔡英文今天出席工研院50週年院慶活動表示，工研院帶領台灣從勞力密集產業結構，變成技術導向的高科技大國，奠定台灣半導體產業發展基石。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）

中央社

（中央社記者吳家豪台北5日電）總統蔡英文今天出席工研院50週年院慶活動表示，工研院帶領台灣從勞力密集產業結構，變成技術導向的高科技大國，奠定台灣半導體產業發展基石，期許工研院能持續走在產業尖端，讓台灣繼續閃耀世界。

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蔡總統說，今天是工研院成立50週年的日子，許多曾一起努力的先進都到場，很高興一起見證工研院在台灣走過半個世紀的歷史榮光。剛才她參觀史料文物館，看到工研院從無到有，一步一腳印，帶領台灣從勞力密集產業結構，變成技術導向的高科技大國，奠定台灣半導體產業發展基石。

蔡總統表示，不僅是半導體，包括資通訊、光電顯示、碳纖維自行車等，許多台灣在世界上締造第一、取得領先地位的產品，最初也都來自工研院的投入。

她說，工研院50年前在動盪不安的局勢中誕生，50年後已經是世界級的研發機構，成為幫助台灣的關鍵力量。這一路走來，工研院獲得許多國際榮譽，是台灣之光，也是國人驕傲，這一切要歸功於先進們一棒接一棒，她要感謝工研院歷屆院長與董事長，是產業發展總舵手，為國家培養人才，帶領產業升級轉型蓬勃發展，也感謝每位院士對產業及國家的重要貢獻。

蔡總統指出，工研院在不同時代，配合國家需要投入創新研究，目前2035技術策略藍圖是工研院發展重點，包括智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會4大面向。

蔡總統提到，針對國人非常關心的長照議題，工研院除了整合資通訊技術應用在長者照顧，也跟國家衛生研究院合作建立健康風險評估模型。因應生成式AI（Generative AI）帶給產業的影響，工研院今年也組成跨領域小組，探討人工智慧（AI）產業應用與法規。

她說，每個時代有不同挑戰，工研院都扮演重要角色，期許工研院能持續走在產業尖端，讓台灣繼續閃耀世界。（編輯：翟思嘉）1120705

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