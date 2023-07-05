九二共識遭嗆 侯友宜回酸：柯文哲不懂憲法要送一本「教柯書」
民眾黨總統參選人柯文哲挖苦侯友宜「合乎憲法的九二共識」是侯侯有三種，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日參加指南宮三獻大典，被問及此事時回酸說，柯文哲不懂中華民國憲法，他準備要送給柯文哲一本「教柯書」，他的兩岸立場態度一向清楚，反而是柯文哲沒有一項是清楚的，「怎麼好意思說我呢？」
記者余祥／台北報導
侯友宜拋兵役恢復4個月，後又改口稱兩岸和平的前提下，才恢復4個月，侯友宜解釋說，他的兵役政策非常清楚，因為民進黨執政把兩岸搞得瀕臨戰爭，所以不得不要把兵役延長為一年，他現階段是支持兵役延長為一年，但他當選後會建立兩岸對話互信機制，在恢復兩岸穩定後就有機會恢復兵役為4個月，他的論述很清楚，只是有人扭曲誤解帶風向。
至於侯友宜表態接受符合中華民國憲法的九二共識，被認為是要拉攏深藍選票，侯友宜說，兩岸關係人民條例與中華民國憲法，這是每個人都需要遵循的，一切遵循法治，希望讓兩岸之間和平穩定走下去。
媒體詢問，有中常委打算在全代會上發動「換侯」，侯友宜強調，他是黨徵召的候選人，樹頭若站得穩、樹尾就不會作風颱，大家團結堅定自己的步伐，團結守護中華民國與台澎金馬。