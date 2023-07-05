快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

7-11賣迪士尼福袋！7款開箱搶先看：送咖啡買1送1券、抽336萬BMW

▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，附刮刮卡抽百萬名車。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，附刮刮卡抽百萬名車。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11歡慶「全鄉全店 全天服務」，7月10日起開搶「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，以迪士尼人氣角色設計結合全台五大區域特色風景圖素全款7套，內附刮刮卡、優惠券，有機會把百萬豪車開回家。全家則是購買飲料則可用69元加價購馬來貘托特包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，每組499元，福袋設計以迪士尼人氣角色，結合台灣北中南東加上離島，五大區域特色風景圖素，共有兩種形式可選，冰霸杯搭多功能托特包，或是抗UV晴雨傘搭兩用文青袋。

福袋內容物有冰霸杯＋多功能托特包，或抗UV晴雨傘＋兩用文青袋肖像周邊、6個門市組合商品（濕紙巾、糖果、2份零食、2份飲料），以及27張品牌優惠券、全鄉全店刮刮卡，登錄可抽價值336萬元的BMW 純電旗艦休旅車。

📍冰霸杯+多功能托特包：奇奇蒂蒂款、小熊維尼款、米奇款、三眼怪款

📍抗UV晴雨傘+兩用文青袋：熊抱哥款、小美人款、史迪奇款

▲福袋有保溫杯款、遮陽傘可以選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福袋有保溫杯款、遮陽傘可以選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲小美人魚、熊抱哥附的是遮陽傘。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲小美人魚、熊抱哥附的是遮陽傘。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，福袋設計以迪士尼人氣角色結合台灣特色。（圖／記者鍾怡婷攝）
另外「全家」與知名插畫家「馬來貘」（LAIMO）推出「全家納涼趣」活動，即日起至9/5，購買指定20元(含)以上飲料即可以69元加購獨家馬來貘托特包乙個，自7月12日起，可再以49元加購馬來貘造型環保冰塊6入組，每組共有3款造型3種顏色，繽紛又可愛，即使不當環保冰塊使用，作為桌上的小擺飾也超級療癒，喜歡馬來貘的朋友千萬不要錯過。

▲全家購買20元(含)以上飲料即可以69元加購獨家馬來貘托特包。（圖／全家提供）
▲全家購買20元(含)以上飲料即可以69元加購獨家馬來貘托特包。（圖／全家提供）
▲7月12日起，49元加購馬來貘造型環保冰塊6入組。（圖／全家提供）
▲7月12日起，49元加購馬來貘造型環保冰塊6入組。（圖／全家提供）

7-11新門市有思樂冰！「設59元專區」超好買　手搖慶開幕也買1送1

7-11咖啡變超大杯！全台門市推「巨無霸900ml」　全家拿鐵買2送1

高溫飆38度熱爆！7-11冰淇淋拚2件半價　全家霜淇淋新口味9元爽吃

抗高溫！7-11開賣放大6倍「巨無霸多多」　全家霜淇淋9元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀