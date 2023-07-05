7-11賣迪士尼福袋！7款開箱搶先看：送咖啡買1送1券、抽336萬BMW
7-11歡慶「全鄉全店 全天服務」，7月10日起開搶「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，以迪士尼人氣角色設計結合全台五大區域特色風景圖素全款7套，內附刮刮卡、優惠券，有機會把百萬豪車開回家。全家則是購買飲料則可用69元加價購馬來貘托特包。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11推出迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋，每組499元，福袋設計以迪士尼人氣角色，結合台灣北中南東加上離島，五大區域特色風景圖素，共有兩種形式可選，冰霸杯搭多功能托特包，或是抗UV晴雨傘搭兩用文青袋。
福袋內容物有冰霸杯＋多功能托特包，或抗UV晴雨傘＋兩用文青袋肖像周邊、6個門市組合商品（濕紙巾、糖果、2份零食、2份飲料），以及27張品牌優惠券、全鄉全店刮刮卡，登錄可抽價值336萬元的BMW 純電旗艦休旅車。
📍冰霸杯+多功能托特包：奇奇蒂蒂款、小熊維尼款、米奇款、三眼怪款
📍抗UV晴雨傘+兩用文青袋：熊抱哥款、小美人款、史迪奇款
另外「全家」與知名插畫家「馬來貘」（LAIMO）推出「全家納涼趣」活動，即日起至9/5，購買指定20元(含)以上飲料即可以69元加購獨家馬來貘托特包乙個，自7月12日起，可再以49元加購馬來貘造型環保冰塊6入組，每組共有3款造型3種顏色，繽紛又可愛，即使不當環保冰塊使用，作為桌上的小擺飾也超級療癒，喜歡馬來貘的朋友千萬不要錯過。