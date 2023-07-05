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找狗仔跟拍陳時中？徐巧芯截圖提告　檢：有查證不起訴

▲徐巧芯遭指同意計劃派出狗仔跟拍陳時中，她蒐證提告，但北檢做出不起訴處分（圖／徐巧芯臉書）
▲徐巧芯遭指同意計劃派出狗仔跟拍陳時中，她蒐證提告，但北檢做出不起訴處分（圖／徐巧芯臉書）

記者潘千詩／台北報導

臉書粉專「無良公關」因在去年九合一選舉期間張貼一張計畫書，直指國民黨台北市議員徐巧芯等藍營人士找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，讓徐巧芯公開宣戰提告無良公關公司及側翼網軍107人涉犯偽造文書5罪。不過，台北地檢署認定，粉專經營人陳冠宇、張朝龍、杜承哲、粉專插畫家謝立聖4人的罪證不足，今（5）日將4人不起訴。

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徐巧芯是在去年11月6日公布陳時中餐敘後的「摟人妻」的照片，質疑陳時中伸出「鹹豬手」，同月9日晚間，臉書粉專「無良公關」就張貼一張計畫書，稱國民黨找狗仔偷拍其他黨縣市長候選人行程，上面還有徐巧芯、蔣萬安等藍營人士的簽名。當晚，徐巧芯質疑簽名是遭P圖造假，截圖後向警方報案，強調要側翼網軍「血流成河」。

▲「無良公關」粉專宣布關閉，但是徐巧芯仍堅持提告。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲「無良公關」粉專宣布關閉，但是徐巧芯仍堅持提告（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
今年4月，台北地檢署首度傳喚律師，以釐清徐巧芯等人告訴及告發意旨。徐巧芯還特別在北檢門口舉辦「側翼同樂會」，發放300份可樂及爆米花「與網友同樂」。

檢察官調查後，認為該粉專收到爆料後有查證，且來源不明的偽造文件上有簽名，字跡也與徐巧芯等人的簽名相符，認定「無良公關」公司經營人陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲罪證不足，5日將4人不起訴。

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