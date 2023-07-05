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侯友宜民調低　謝國樑：提升自身戰力、與「非綠陣營」有合作空間

▲對於侯友宜民調滑落，謝國樑在專訪時表示他會全力支持候友宜到底，希望未來與非綠陣營有合作空間。（圖 ／翻攝hitFm【嗆新聞】畫面）
▲對於侯友宜民調滑落，謝國樑在專訪時表示他會全力支持候友宜到底，希望未來與非綠陣營有合作空間。（圖 ／翻攝hitFm【嗆新聞】畫面）

記者吳嘉億／綜合報導

基隆市長謝國樑今（5）日接受廣播節目專訪，在被問到國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜民調往下滑落的選舉話題上，謝國樑表示現階段是要拉抬藍營選情、提升自身戰力；並以市府的民眾黨籍副市長邱佩琳為例，希望在「非綠陣營」有合作的空間，合作打贏這場選戰，相信應該是選項之一。

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對於主持人黃暐瀚談到總統大選選情，侯友宜從徵召後民調往下滑落， 上週則在國安會前秘書長金溥聰金出現後有些改變。對此，謝國樑表示，金溥聰加入後對侯友宜選舉是絕對有幫助的，決策感覺很快速、很到位，他會全力支持候友宜到底。

謝國樑接著轉而說到，在他的心中，舉例像副市長邱佩琳就是民眾黨籍，希望在某種情況下，看到不支持民進黨的陣營能夠多些合作，但現在比較不敢提這件事，應該要優先提振藍營的士氣。

謝國樑再說，相信不管是國民黨主席朱立倫或侯友宜應也有類似想法，在提升自身戰力的同時，也應該要與其他「非綠陣營」中間合作，只是選舉中有高有低，民調低的時候，現階段就是要拉抬選情，未來目標就是有更多的合作，打贏這場選戰，他相信他們心中還是有在想的，合作就是選項之一。
 

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