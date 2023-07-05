T1／顏行書接台啤雲豹營運長！曾任富邦、璞園主帥 承諾優化陣容
台啤雲豹職業籃球隊今 (5日) 宣佈，將聘請「籃球精靈」顏行書擔任球隊營運長，負責提升球隊戰力，打造團隊文化。現年46歲的他，他表示，「我很高興能加入台啤雲豹這個大家庭，未來將會全力以赴實現球隊的目標和願景，為台啤雲豹隊帶來更多競爭力，並致力於打造一支精湛球藝和高度凝聚力的球隊。」
記者黃建霖/綜合報導
現年46歲的顏行書球員時期戰績輝煌，除多次入選國家隊外，更曾獲得甲組新人王、最佳人氣球星獎、CBA最佳進步獎、最佳五人、防守第一隊、助攻王等個人獎項，卸下球員身分後曾任桃園璞園領航猿首席助理教練、富邦勇士、桃園璞園總教練職務。
顏行書表示，台啤雲豹是一支極具創新思維的隊伍，自己將會帶入更多先進的醫療資源和運動科學，並且優化本土陣容，希望打造出更強大球隊戰力，並帶給球迷更有靈性的球風，更盼望能凝聚球迷支持，共同取得出色成績。
台啤雲豹秉持創新思維，打造嶄新的球隊精神和風格，以奪下總冠軍為目標，並積極規畫下個賽季的活動內容，除強化球隊實力外，更希望提供進場球迷更多看球體驗，讓看球賽可以好玩，且能服務任何年齡層的特色場館，打造專屬台啤雲豹精神。