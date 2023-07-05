木村拓哉老婆工藤靜香親民衝向台灣粉絲！機場被包圍8分鐘離不開
日本男神木村拓哉的老婆工藤靜香相隔4年多再訪台，今（5）日中午為了9月在國父紀念館舉辦的「Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」旋風來台造勢，她中午11點46分現身松山機場，除了站定位給媒體拍攝，更大方走向百名粉絲，親民合照、簽名、接收禮物來者不拒，工藤靜香被鐵粉和媒體包圍，機場頓時陷入混亂，她足足待了8分鐘才離開。
記者陳雅蘭/台北報導
工藤靜香上次來台是2019年3月，當時是她二女兒木村光希受寶格麗之邀來台工作，身為經紀人的媽媽也相隨，靜香原本不想搶走女兒風采，步出機場後打算直接上車，但沒想到迎接靜香的鐵粉眾多，她直接在松山機場開起小型簽名會；今相隔4年她人氣不減，吸引破百名粉絲接機，喜歡工藤靜香30年的鐵粉更幸運拿到3張簽名，直呼喜歡這麼久，一切都值得。
一名喜歡工藤靜香30年的忠實粉絲，拿著收藏成冊的照片到現場，成功吸引偶像目光並拿到簽名，粉絲也被訪台採訪的日本記者要求受訪，該粉絲表示9月的台北演唱會「一定會支持」，希望本週搶票能夠順利。
工藤靜香今約11點46分現身松山機場入境大廳，48分走向粉絲群幫大家簽名，更親民拍大合照、收下花束，要上車前她還轉頭與粉絲揮手、接下禮物，直到54分才順利搭上保母車離開。