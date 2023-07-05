名家論壇》吳崑玉／四個月役期禍國殃民　侯爺既壞又笨

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多年來證明，四個月軍事訓練根本是一場浪費所有人生命的無聊兒戲。訓練過程簡直是一場夏令營，訓練出來的軍隊根本達不到一個現代戰爭中基本步槍兵的最低要求，遑論雷達、飛彈、砲兵等專精科目。那為什麼還要浪費錢去搞四個月訓練？為什麼不乾脆廢掉兵役制度？走向「全募兵」？役男為什麼要浪費那四個月去當大頭兵，又學不到真正技能？浪費一年是浪費，浪費四個月就不是浪費生命嗎？
最基本的邏輯矛盾是，如果光憑兩岸關係和緩，光靠和平協議，光賴上桌談判，就能保障台灣安全，那幹嘛還要軍隊？為何還要買裝備？把國防部及所有軍事單位全撤了，還可以每年省下幾千億預算，拿去辦教育、拼經濟。營區拿來改建社會住宅，工兵群改編營造廠，出社會一人先發一間5.5坪小套房免費居住，這樣不是更能討好年輕人？這樣的政見聽起來不是更加高大上？
侯爺的「恢復四個月役期」說法，說明他對「國家」的本質毫無清楚理解，也對歷史教訓和國際現實一無所知，更對預算的合理分配與使用效率毫無概念。一個「國家」，不論其政治體制為何，最重要的兩個基本功能便是獨佔武力與收稅。對內，獨佔武力是為了維持治安，或者維持政權穩定，也為了必要時強制抽稅，講白了就是鎮壓人民，只是其表現形式化為警察或軍隊。對外，一如有錢人個個都要請保鑣，豪宅必得雇保全，國家有錢有糧，就得防著鄰國來搶你，或者以武力勒索你。惡鄰一如罪犯，當鄰國勒索一些小錢得手成功，胃口便會被快速養大，下次就要來侵犯你的領土，強索你的老婆小孩，終究會勒索到你不能給的珍貴事物。「在戰爭和屈辱面前，你選擇了屈辱！可是屈辱過後，你仍得面對戰爭！」其原理即出於這種從江湖到國際一以貫之的殘酷人性現實，人類道德沒有高到足以消滅這種叢林法則，那麼我們也只有用野蠻的方式來對付野蠻的侵略。
歷史上，人類社會想過無數方法來應對這些野蠻的侵犯，但最後還是回到自己拿起武器，找到有效殺戮的能力，再用各種方式節制這種能力的使用。迦太基曾是地中海世界最富有的國家，有錢之後沒人願意送子女去打仗，於是偏愛僱傭兵。西元前247年，第一次布匿克戰爭晚期，哈米爾卡·巴卡組織了一支傭兵征服西西里與西班牙，打敗羅馬軍隊。但回國後巴卡被撤換，傭兵得不到許諾的酬金而叛變，迦太基不得不重新啟用巴卡平亂，整整打了三年。這場仗打得迦太基元氣大傷，殖民地被羅馬搶回去，還簽下屈辱的和約。巴卡的兒子就是漢尼拔，雖有坎尼會戰大捷，最終還是沒能滅掉羅馬，以失敗坐收。西元前146年，羅馬找藉口撕毀和約，兵臨城下。迦太基富商貴族為免兵禍，搜括全城財富獻給羅馬將軍，小西庇阿卻還是決定攻城，放火燒掉迦太基城，大火燒了17天，5萬人被賣為奴隸，迦太基港被毀。北宋靖康之恥，幾乎重演了一模一樣的故事。當你的武力值不如野蠻對手，再富有、再文明也沒有鳥用。自己不願意拿起槍桿來捍衛自己家園，傭兵、財富、和約，通通救不了你。
那外來援助有用嗎？美軍在越南便遭遇了另一個悲慘的故事。美軍的大舉介入越戰，越南軍民卻沒有抵抗意志，官員貪污腐敗，以盜賣軍品美援為榮，最後就是被北越吞併，大肆屠戮前朝官員及有錢人。同樣的故事在阿富汗又重演一次。這就是美國人那麼重視台灣人願不願意拿起槍桿捍衛自己生命財產的原因，如果你連服一年兵役都不願意，又怎麼會有意願及能力與武統共軍拼搏？那美國人為什麼要讓自己的子弟流血，來幫台灣人捍衛國土？雖然台灣在軍事地理上佔有不可或缺的重要位置，但被中共武統，也不是不能忍受，那天美中打起來，美軍也做好從日本、菲律賓兩面夾擊，狂轟濫炸，一舉殲滅中共海空軍的準備，那也不是不可能的事。
換句話說，國防是一個國家不可或缺的一環，保有強大軍力，不是為了耀武揚威，而是防止敵人不守規矩，不守承諾，企圖以武力改變和平現狀。真有和平誠意，雙方把左輪槍放在桌上，照樣可以和談。要求放下武器才能和談，那是要你投降，不是和談。所以，軍隊與武力，是為了「萬一」和平破裂後，應付那個「萬一」狀況用的。既然不得不打，就得想辦法打贏，沒有其他。
久歷江湖的刑警侯爺，不會不懂這個道理，現在丟出四個月役期，無非想討好選民。這是壞，且是笨。如此又壞又笨，而且父子騎驢，前倨後恭，蛇鼠兩端，又何能堪當大位？
不只是侯爺如此，那些拱他恢復四個月役期的人，亦是如此。四個月無效服役，既浪費國家的錢，又浪費役男的生命，行此無用之事，還不如徹底放棄。想投降，就明講，別再胡說八道，給自己找糗。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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