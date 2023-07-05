外交部指融資立陶宛案「援引不明來源文件」 王鴻薇反斥扣紅帽子
國民黨立委王鴻薇今（5）日開記者會爆料，我國融資立陶宛太陽能廠原料來自中國，外交部則火速發聲明駁斥「援引不明來源文件」，並反批打擊我國外交成果與國家士氣，與中國共產黨政府對台認知作戰如出一轍。對此，王鴻薇稍早則在臉書發文回擊外交部「問A答B」，他所揭露內容都是事實，總統府、外交部卻只會扣紅帽子。
記者翁子竣／台北報導
針對王鴻薇指控國發會的「中東歐投資基金會」融資約3億台幣給立陶宛太陽能廠，但此間原物料進口主要來自中國。外交部稍早指出，少數人士為指控政府及污名化中東歐融資基金的基礎，以「我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國」為說辭，刻意忽略台商受益的事實。
外交部痛批，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國一事，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知；其散佈的惡意資訊不僅歧視在中國生產經營的台商、詆毁外交工作，並且損害我國與歐洲國家增加互動的整體利益，「這種操作方式，與中國共產黨政府對台認知作戰如出一轍，目的在打擊我國外交成果與國家士氣。」
王鴻薇則以三點聲明反擊，外交部從昨天開始對我的爆料就是「問A答B」無法反駁我所述揭露的每項內容，只能用政治話術掩飾問題，外交部說他援引不明來源文件，那麼外交部敢說文件內容非屬事實？
王鴻薇強調，據國發會提供資料，該基金融資對象若是外國公司，必須與台灣公司有合作關係，但根據他的查證，該立陶宛太陽能廠合作對象，是賴姓供應商在中國註冊的「苏州澳京光伏科技有限公司」，其實根本就不符合申請資格，但是為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」。重點是，立國太陽能廠的原物料是來自中國。
「我所揭露的內容，都是事實」王鴻薇直言，總統府和外交部不思檢討，只會千篇一律的扣紅帽子老梗。國發會中東歐基金融資的對象是主要向中國採購原物料的公司，依照民進黨長期的邏輯，誰才是中共同路人？他只是揭穿「抗中的假象」，外交部就見笑轉生氣。