鹿希派偷看鋼琴名模身材！吳宗憲「當場抓包」氣到跳腳：你在看哪
從美國波士頓伯克利音樂學院畢業的鹿希派近日受邀上由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的節目《綜藝大熱門》，參與特別企劃《全台最強音感 怪奇研究所! 》，在節目中，吳宗憲介紹了全台灣最正鋼琴名模若綺，若綺錄影當天胸前披著兩塊布，相當性感，讓鹿希派忍不住緊盯，豈料卻被爸爸當場抓包，吳宗憲連忙跳腳地喊：「鹿希派！你在看哪？我在訪問還敢頂嘴！」笑翻全場。
記者郭佩蓉/綜合報導
《綜藝大熱門》邀請全台灣最正鋼琴名模若綺、 伯克利才子鹿希派、 美聲甜心呂衣喬、小提琴王子林子安、 維也納提琴手自綺、小提琴男孩BOY、長笛姊姊Lily、阿咪大樂隊接班人德均、音樂系女神黃上晏、華研金牌製作人楊子樸、 小提琴甜心黃品舒和大勢金曲製造機游政豪，共12位在音樂領域表現出色的嘉賓比拼音樂節奏、音感、記譜、樂器表演、神曲還原、鬥琴共六個部分。
吳宗憲表示：「攝影棚呈現一種強大的音樂氛圍，《綜藝大熱門》要用音樂的美好來分享給觀眾。」吳宗憲話鋒一轉介紹若綺是鋼琴碩士，真的是內外兼具，因為若綺錄影當天胸前披兩塊布，性感出席。若綺說：「自己內外兼具是多年前，現在只有外在的部分。」在一旁的鹿希派眼神直盯著若琪性感的身材，被吳宗憲發現，立即糾正說：「鹿希派！你在看哪？」
鹿希派連忙解釋：「本來是看她眼睛，後來她說自己只剩外（身材、顏值）我就檢查一下。」吳宗憲連忙跳腳說：「我在訪問還敢頂嘴！」Lulu在旁邊誇讚說：「鹿希派真的是青出於藍！」此外，鹿希派在節目中也展現記譜的長才，以最高分進入最後階段「鬥琴」的終極挑戰。鹿希派彈奏鋼琴，黃品舒彈奏小提琴，一來一往出題，本來是一較高下的比拼，後來卻變成了琴瑟和鳴，鹿希派更彈出吳宗憲的經典名曲〈屋頂〉。Lulu笑說：「兩人好像在談戀愛，沒想到譜出一段戀曲！旁邊也有見證人，以及鹿希派的父親也在現場，印章蓋一蓋送入洞房。」吳宗憲則表示：「鹿希派用鋼琴在撩妹！以這個進度應該不是進洞房，是送入產房！」說完眾人笑到東倒西歪。