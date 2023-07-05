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「告發自己」性騷鍾沛君　北檢首度傳喚朱學恒

▲台北地檢署首度傳喚朱學恒到案說明（圖／翻攝照片，2023.07.05）
▲台北地檢署首度傳喚朱學恒到案說明（圖／翻攝照片，2023.07.05）

記者潘千詩／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前出面控訴，親藍名嘴朱學恒2度強吻、強抱她，涉嫌性騷擾。沒想到，朱學恒出「奇招」主動向北檢告發自己。台北地檢署今（5）日首度傳喚朱學恒到案說明，歷經1小時的偵訊，朱學恒在結束偵訊後對媒體提問均以「沒有評論」回應。

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據了解，檢察官通知朱學恒上午9時30分開庭，釐清朱告發自己的犯罪事實，並當庭拍下他手機內多筆通聯及對話紀錄，並在10時許被請回。

朱學恒離開時，媒體追問是否有跟鍾沛君道歉、為何告發自己、是喝到斷片或謊稱失去記憶等敏感問題，朱學恒以沒有評論回應，隨即搭計程車離去。

鐘沛君是在6月8日發文指控，2022年8月參加餐敘，毫無預警遭朱學恒抱住、強吻，還丟下一句「反正妳明天也不會記得」，想不到之後，朱學恒再次走向她「肆無忌憚的又親了我」，她憤怒地馬上起身要離開，朱學恒竟笑著回她「我剛叫的Uber也到了」

同年8月19日，朱在她男友跟律師面前，用手機寫下切結書。鍾沛君斥責，朱男大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。

鍾沛君揭發朱學恒性騷擾一事，朱學恒竟主動向北檢告發自己，讓同為台北市議員的苗博雅看不下去，揭發朱學恒「告發不自首」的法律遊戲。

苗博雅指控，朱學恒在告發狀留下伏筆，希望檢方「早日還原事實」，意思就是鍾沛君說的不是事實，鍾沛君還得負起舉證責任，不但造成二度傷害，朱學恒甚至還有機會撈到不起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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