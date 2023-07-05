「告發自己」性騷鍾沛君　北檢首度傳喚朱學恒

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱學恒離開時，媒體追問是否有跟鍾沛君道歉、為何告發自己、是喝到斷片或謊稱失去記憶等敏感問題，朱學恒以沒有評論回應，隨即搭計程車離去。
鐘沛君是在6月8日發文指控，2022年8月參加餐敘，毫無預警遭朱學恒抱住、強吻，還丟下一句「反正妳明天也不會記得」，想不到之後，朱學恒再次走向她「肆無忌憚的又親了我」，她憤怒地馬上起身要離開，朱學恒竟笑著回她「我剛叫的Uber也到了」
同年8月19日，朱在她男友跟律師面前，用手機寫下切結書。鍾沛君斥責，朱男大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。
鍾沛君揭發朱學恒性騷擾一事，朱學恒竟主動向北檢告發自己，讓同為台北市議員的苗博雅看不下去，揭發朱學恒「告發不自首」的法律遊戲。
苗博雅指控，朱學恒在告發狀留下伏筆，希望檢方「早日還原事實」，意思就是鍾沛君說的不是事實，鍾沛君還得負起舉證責任，不但造成二度傷害，朱學恒甚至還有機會撈到不起訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。