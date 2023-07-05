T1／台啤雲豹「鋒衛」戰力已升級　GM顏行書：內線會找2名大洋將

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顏行書說，「昨天大家都知道我們跟台啤結盟的消息了，所以陣容預計會比去年要完整許多。後衛和鋒線的人員上有了升級，所以不會像是去年的球風，戰力更不會讓大家覺得是墊底的球隊。」
對於球隊本土陣容的補強，顏行書認為得到MVP等級的後衛蔣淯安，絕對是後場戰力的大升級，「上賽季我們後衛遇到比較大的問題，而小安的加入，將能帶給球隊完全不同的感受和升級。大家都認可他的實力，目前他的經驗也處於最成熟的階段。」
顏行書點出，未來球隊要打的是「現代籃球」，所以教練團希望能找願意相信自己的理念、有國際籃球關、有執教亞洲職籃球隊總教練經驗的人才，才能和國際上接軌。至於在戰術上，則可能會打5 Out和很多小組配合，球風比較靈活一些，會以外線進攻為主。
若要打現代籃球，那麼鋒線群的戰力就十分重要，顏行書不諱言和台啤合作，讓雲豹在這一塊戰力上有大大提升，「李啟瑋有外線能力，黃鎮是比較厚實型的前鋒，選秀方面我們想選有有切入破壞力的年輕鋒線，所以就有三種不同的前鋒類型，有定點、有對抗、有運動能力。」
至於4名洋將名額方面會如何抉擇？顏行書直言：「至少會有2個大洋將，有內線的主宰力；然後一名有自主進攻能力的球員，擅長持球擋拆能力；最後一人可能會選擇偏向團隊的功能型球員。」