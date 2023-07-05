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T1／台啤雲豹「鋒衛」戰力已升級　GM顏行書：內線會找2名大洋將

▲顏行書擔任球隊營運長，他在受訪時透露未來打法、球風和組建陣容的布局。（圖／雲豹球團提供）
▲顏行書擔任球隊營運長，他在受訪時透露未來打法、球風和組建陣容的布局。（圖／雲豹球團提供）

記者黃建霖／臺北報導

台啤雲豹職業籃球隊今 (5)日 宣佈，將聘請「籃球精靈」顏行書擔任球隊營運長，他在稍晚接受媒體訪問時，也透露了接下來組建球隊的構想。他稱，球隊在擁有台啤球員的調度權後，鋒衛戰力大大提升，希望能打出符合現代籃球的球風，而洋將方面應該會以「2大、1小、1功能性」為主。

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昨天台啤和雲豹才宣布合作，今日球隊就宣布由顏行書擔任GM，球團季後的動作頻頻。根據台啤雲豹執行長張建偉的說法，他們目前手下可調度的球員約20人，台啤原有球員除了周伯勳之外，其他人應該都還有約在身。

顏行書說，「昨天大家都知道我們跟台啤結盟的消息了，所以陣容預計會比去年要完整許多。後衛和鋒線的人員上有了升級，所以不會像是去年的球風，戰力更不會讓大家覺得是墊底的球隊。」

對於球隊本土陣容的補強，顏行書認為得到MVP等級的後衛蔣淯安，絕對是後場戰力的大升級，「上賽季我們後衛遇到比較大的問題，而小安的加入，將能帶給球隊完全不同的感受和升級。大家都認可他的實力，目前他的經驗也處於最成熟的階段。」

顏行書點出，未來球隊要打的是「現代籃球」，所以教練團希望能找願意相信自己的理念、有國際籃球關、有執教亞洲職籃球隊總教練經驗的人才，才能和國際上接軌。至於在戰術上，則可能會打5 Out和很多小組配合，球風比較靈活一些，會以外線進攻為主。

若要打現代籃球，那麼鋒線群的戰力就十分重要，顏行書不諱言和台啤合作，讓雲豹在這一塊戰力上有大大提升，「李啟瑋有外線能力，黃鎮是比較厚實型的前鋒，選秀方面我們想選有有切入破壞力的年輕鋒線，所以就有三種不同的前鋒類型，有定點、有對抗、有運動能力。」

至於4名洋將名額方面會如何抉擇？顏行書直言：「至少會有2個大洋將，有內線的主宰力；然後一名有自主進攻能力的球員，擅長持球擋拆能力；最後一人可能會選擇偏向團隊的功能型球員。」


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