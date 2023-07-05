4號颱風「泰利」將生成？氣象專家揭2路徑走向 恐影響台灣時間曝
7月颱風季來了，第4號颱風「泰利」（Talim）的生成時間也引發關注！對此，氣象專家賈新興從美國模式預報分析，7月11日後大氣環境出現變化，有機會生成熱帶性低氣壓，不過真正有利於發展颱風的時間為21日，若生成，恐在16日至23日往台灣方向前進，並有2種可能的路徑方向。
記者鍾怡婷/綜合報導
賈新興預報指出，從7月12日開始要留意熱帶系統發展及移動趨勢，如果颱風、熱帶氣壓生成，位置可能會在台灣東南方、呂宋島附近，預估在7月16日至23日往台灣方向前進，目前預估有兩種路徑走向。
一為往台灣東方靠近，東邊雨水豐沛，第二種會從台灣南海靠近，缺水的南部地區，就會迎來降雨的機會，不過由於時間還早，路徑走向變化大，綜合研判，15日起至8月4日要留意熱帶系統的影響，南部及東半部降雨有增多的趨勢。
至於今（2023）年夏季，真正有利颱風發展的環境，是從7月21日開始至8月下旬，今年颱風發展的時間點，對比過去數值還還算正常，沒有提早、或者晚到。
近期除了高溫外，要注意5日至10日偏西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨，此期間臺東有焚風發生的機率。11日至13日午後山區有局部短暫陣雨。
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