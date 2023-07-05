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張忠謀等推手打拚　工研院從一片黃沙成重要研究機構

▲工研院今天慶祝成立50週年。圖為台積電創辦人張忠謀。（圖／美聯社／達志影像）
▲工研院今天慶祝成立50週年。圖為台積電創辦人張忠謀。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者張建中新竹5日電）工研院今天慶祝成立50週年，董事長李世光表示，工研院從早期的科技追隨者，如今已是全球重要科技島裡的重要研究單位，期許員工們承襲前人的精神與幹勁，至少努力再拚50年。

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李世光在工研院院慶典禮中說，回顧50年前，工研院所在的二重埔地區還是黃沙一片；過去台積電創辦人張忠謀帶著工研院員工與美國RCA合作，一起前往RCA技轉，很多人是當年的重要推手，他感謝前人的幫助。

李世光強調，員工如果不了解單位的歷史，絕對沒辦法體認到單位的傳承、精神與過去員工的努力，為讓工研院員工能夠快速了解歷史，營運長余孝先在過去1年半帶領員工成立院史館。

李世光表示，往前看，將來50年，期許工研院一天比一天更好，協助台灣產業一起往前走，希望工研院員工能承襲前人的精神、幹勁，至少努力再拚50年。

李世光說，50年來工研院在政府、台灣產業界及國際友人一起努力協助下，從早期的科技追隨者走到今天，目前已是全球重要科技島裡的重要研究單位。

擔任工研院院士的中美晶榮譽董事長盧明光受訪時說，工研院在過去50年中，帶領台灣半導體、電子、精密機械及紡織產業技術創新，貢獻台灣產業。在半導體產業培育出台積電、聯電及世界先進，目前台灣晶圓代工高居世界第一。

盧明光表示，希望工研院能夠得到國家更多的資助，因為有很好的報酬率。未來工研院在節能、綠能、淨零、第3代半導體及電動車，或是智慧製造、醫療和城市仍可以扮演很多角色。

工研院今天的院慶活動，總統蔡英文親自到場祝賀，並頒發「創新傳承、成就產業榮耀獎盃」予工研院前董事長及院長，包括台積電創辦人張忠謀、翁政義、史欽泰、張進福、吳政忠、李鍾熙、徐爵民、劉仲民等。

創意董事長曾繁城、帆宣董事長高新明等產業界人士，以及新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立委鄭正鈐、林思銘等也都到場致意。（編輯：林淑媛）1120705

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