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賴清德：期待加拿大協助　台灣盡早加入CPTPP

▲副總統賴清德今天接見加拿大國會議員訪團。（圖／翻攝自賴清德募款網站）
▲副總統賴清德今天接見加拿大國會議員訪團。（圖／翻攝自賴清德募款網站）

中央社

（中央社記者溫貴香台北5日電）副總統賴清德今天接見加拿大國會議員訪團時表示，台加已開始洽簽雙邊投資促進及保障協定；同時，加拿大明年將擔任CPTPP輪值主席，非常期待能夠在加拿大政府跟國會的幫助下，台灣能儘早加入CPTPP。

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副總統賴清德今天接見「加拿大國會議員訪台團」，這個訪團由加拿大聯邦眾議院保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman，又譯：蘭絲蔓）率領，與其他7位跨黨派議員於4日至9日訪問台灣。

賴副總統致詞指出，台灣和加拿大共享民主、自由、與人權價值，也同樣位處印太地區關鍵位置，台灣非常期待能夠加強與加拿大在經貿以及區域安全方面的合作。

在經貿合作方面，副總統表示，台灣跟加拿大本來就有深厚經貿關係，很高興台加已開始洽簽雙邊投資促進及保障協定，這個協定不僅僅符合加拿大在印太地區的布局，也一定可以促進台加兩國未來經貿發展。

副總統表示，加拿大是CPTPP的重要會員國，明年即將擔任輪值主席，台灣已經提出申請加入，非常期待能夠在加拿大政府跟國會的幫助下，台灣能儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

他指出，在後疫情時代，地緣政治變化所引起的產業鏈重組過程中，台灣如有機會加入CPTPP，可以在新的全球供應鏈發揮關鍵角色，並能與加拿大進一步合作，促進全球經濟發展。

在印太區域安全合作方面，副總統說，加拿大在去年11月發表印太戰略文件，特別點出台海不容許以武力改變現狀，並強調和平穩定符合各國的利益。

他說，G7七大工業國會議剛結束，會議結論強調，台海和平穩定符合世界繁榮發展條件，也在極力維護印太和平穩定。台灣作為面對中國直接威脅的國家，將全力維護台海和平穩定的現狀。

副總統說，台灣一方面會增進本身防衛力量，另外一方面也希望能夠跟民主陣營站在一起，共同面對來自威權國家的威脅，發揮威懾效果，避免極權國家做出不理性的武力行動。

蘭茲曼致詞指出，加拿大與台灣擁有非常深刻、建立在許多共享價值上的友誼，像是自由、民主、法治，人與人之間的連結也非常強健，享有緊密的經濟合作，一同維護區域與全世界的和平穩定，也和所有民主夥伴站在一起，面對愈來愈強大的威權政體對盟友造成的重大威脅。

她表示，加拿大國會有非常多議員支持台灣能完整參與各項國際組織，像是世界衛生大會、國際民航組織、跨太平洋夥伴全面進步協定。

蘭茲曼說，這次到訪台灣，希望可以提供很多機會促進更多對話，像是關於經濟合作、如何分享天然資源、共同維護全世界和平穩定，希望加拿大國貿部長未來能來台灣簽署投資促進及保障協定，相信這個協定可以讓台灣與加拿大之間的關係更上層樓。（編輯：郭無患）1120705

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