快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

好市多、蝦皮發票「中200萬」今最後一天領　錯過痛哭：1招防落勾

▲曾到好市多消費的民眾注意，快檢查1-2月期統一發票對了沒，200萬得主今天是最後領獎期限。（示意圖／記者張勵德攝）
▲曾到好市多消費的民眾注意，快檢查1-2月期統一發票對了沒，200萬得主今天是最後領獎期限。（示意圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

手邊還有1月、2月統一發票還沒對的人注意了，今（5）日是112年1-2月期最後兌獎日，財政部日前提醒，仍有3張「200萬」中獎發票等待認領，分別是在蝦皮、foodpanda及好市多消費，錯過今天就無法領取。財政部也教一招讓獎金自動入帳，再也不怕忘記領獎。

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1-2月期統一發票開獎結果，特別獎1000萬元中獎號碼為「06634385」，特獎200萬元中獎號碼則是「66882140」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。

▲統一發票1、2月開獎啦！本期特別獎1000萬的號碼為「06634385」。（圖/NOWnews製）
▲統一發票1、2月中獎號碼。（圖／NOWnews製）
財政部日前提醒，1-2月期統一發票領獎期限只到今天（7月5日），而千萬特別獎都已兌領完畢，不過仍有3張200萬元特獎發票待兌獎。財政部列出消費地點及金額，提醒民眾快點最後檢查。

📍1-2月期200萬特獎發票消費明細：
☑台北市信義區忠孝東路4段555號的蝦皮，消費飲品420元（雲端發票）
☑台北市大安區敦化南路2段319號的foodpanda，消費食品等387元（雲端發票）
☑桃園市南崁好市多，消費物品1290元（電子發票證明聯）

財政部表示，建議民眾可登入「財政部電子發票整合服務平台」，在「領獎設定」頁面啟用匯款，之後只要存入手機條碼（含已歸戶載具）的雲端發票，中獎的獎金會在領獎首日自動入帳，不怕忘記對發票領獎。不過這是已存入的雲端發票自動領獎方式，各通路需另外設定發票歸戶。

🟡foodpanda、UberEats發票歸戶步驟：
➊到電子信箱內找到foodpanda／Uber Eats開立電子發票通知
➋點擊【載具歸戶】（foodpanda要先點擊【查詢網站】）
➌進入財政部電子發票整合服務平台，輸入手機條碼、驗證碼（密碼）及圖形驗證碼
➍確認資料無誤後按下【確認】完成。

🟡蝦皮購物發票歸戶步驟：
需先持有手機載具條碼，可至財政部電子發票整合平台申請。

🔹 App版操作：
進入【我的電子發票】➜ 【手機載具】➜ 輸入【手機載具】➜ 點選【確認】完成。

🔹 網頁版操作：
進入【賣家中心】點選【設定】➜ 【查看】➜ 【編輯】➜ 輸入【手機載具條碼】➜ 點選【儲存】完成。

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