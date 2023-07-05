好市多、蝦皮發票「中200萬」今最後一天領　錯過痛哭：1招防落勾

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財政部日前提醒，1-2月期統一發票領獎期限只到今天（7月5日），而千萬特別獎都已兌領完畢，不過仍有3張200萬元特獎發票待兌獎。財政部列出消費地點及金額，提醒民眾快點最後檢查。
📍1-2月期200萬特獎發票消費明細：
☑台北市信義區忠孝東路4段555號的蝦皮，消費飲品420元（雲端發票）
☑台北市大安區敦化南路2段319號的foodpanda，消費食品等387元（雲端發票）
☑桃園市南崁好市多，消費物品1290元（電子發票證明聯）
財政部表示，建議民眾可登入「財政部電子發票整合服務平台」，在「領獎設定」頁面啟用匯款，之後只要存入手機條碼（含已歸戶載具）的雲端發票，中獎的獎金會在領獎首日自動入帳，不怕忘記對發票領獎。不過這是已存入的雲端發票自動領獎方式，各通路需另外設定發票歸戶。
🟡foodpanda、UberEats發票歸戶步驟：
➊到電子信箱內找到foodpanda／Uber Eats開立電子發票通知
➋點擊【載具歸戶】（foodpanda要先點擊【查詢網站】）
➌進入財政部電子發票整合服務平台，輸入手機條碼、驗證碼（密碼）及圖形驗證碼
➍確認資料無誤後按下【確認】完成。
🟡蝦皮購物發票歸戶步驟：
需先持有手機載具條碼，可至財政部電子發票整合平台申請。
🔹 App版操作：
進入【我的電子發票】➜ 【手機載具】➜ 輸入【手機載具】➜ 點選【確認】完成。
🔹 網頁版操作：
進入【賣家中心】點選【設定】➜ 【查看】➜ 【編輯】➜ 輸入【手機載具條碼】➜ 點選【儲存】完成。