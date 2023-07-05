李靚蕾反擊王力宏：沒要天價賠償！4點聲明強調：豪宅還在你名下
金曲歌王王力宏和李靚蕾離婚官司纏訟4年，結果終於出爐，他在美國紐約法院提出離婚獲准，由律師代為發表聲明，強調自己在婚姻中沒有過失，因為是原告才需負責上百萬台幣訴訟費用，反控訴李靚蕾獲得高額賠償後，又再索討逾千萬美金費用，才會讓官司一再延宕。李靚蕾不甘示弱，委由律師發表4點聲明，駁斥未因離婚取得王力宏的財產，就連王力宏允諾要過戶給她價值4億元台幣的仁愛路豪宅「吾彊」，依舊在他名下。
記者江芷稜/台北報導
李靚蕾2021年底發表長文，指控王力宏多項婚內不當行為，重創金曲歌王形象，如今雙方離婚獲准，說法依舊不同調。王力宏透過律師表示，自己在婚姻裡並無過錯，非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾，也控訴前妻要求逾千萬美金的鉅額，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回，「紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。」
對此，李靚蕾展開反擊，透過律師陳建州提出4點聲明，表示「王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許」、「美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲」。
在離婚姻官司中，給予經濟弱勢配偶的「贍養費」與給予家人的「扶養費」，法律上意義大不同，王力宏與李靚蕾認知有差異，前妻強調她沒有獲得天價賠償費，「李靚蕾自始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產」，主張王力宏2021年聲稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子現今也依然在王先生的名下，沒有過戶給李靚蕾。
律師強調，李靚蕾從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張，離婚官司審理時間冗長的真實原因，「是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請」，雙方依舊各說各話。
兩人在美國離婚官司終於解決，在台北家事法院的爭議仍有待協調，李靚蕾態度強硬表示，「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了」。