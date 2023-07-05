AKIRA合體林柏宏揭獎！北影32位頒獎嘉賓：陳柏霖、張鈞甯都來了
2023台北電影節頒獎典禮，將於7月8日晚間7點盛大登場，今（5）日曝光第二波頒獎嘉賓名單，「國民姐夫」AKIRA首登北影，和準影帝林柏宏合體揭獎，另有陳柏霖、張鈞甯、陳淑芳、陳庭妮等32位影壇星光榮耀電影人，陣容超華麗！而本屆主持人則由曾獲北影最佳男、女配角肯定的大鶴（林鶴軒）與百白（白靜宜）出任，兩人去年創造不少經典畫面，喜感雙人組強強聯手，勢必再為典禮掀高潮！
記者黃雅琪/綜合報導
今年台北電影節力邀逾30位明星影人上台頒獎，眾星共襄盛舉，「國民姐夫」AKIRA首度參與北影，搭檔以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍本屆最佳男主角的林柏宏，兩人將頒發最佳視覺效果及最佳短片，台上互動令人期待。兩位傳奇影后陳淑芳、陸小芬日前於北影「電影正發生」單元同場對談，獲得滿堂彩，頒獎典禮上再度合體，共同宣布新科影帝。
替影展周邊設計商品的北影影后許瑋甯，將攜手以《本日公休》入圍最佳男配角的傅孟柏揭曉最佳新演員；去年男配角得主高英軒與合作《咒》的蔡亘晏搭檔合頒最佳男配角；最佳女配角得主由評審團成員馬志翔和劉品言一起公布；加入決選評審團的謝欣穎，將和閉幕片《成功補習班》自編自導的藍正龍，共同揭曉最佳編劇。
3年前曾搭檔主持高雄電影節頒獎典禮的姚淳耀和孫可芳，分別為本屆北影初選評審及影后入圍，兩人一起頒發最佳紀錄片。馬念先和9m88是今年打頭陣的頒獎嘉賓，兩人頒發最佳聲音設計和最佳配樂，同為歌手跨界大銀幕的玖壹壹春風，和開幕片《請問，還有哪裡需要加強》最會剪的女主角「阿芬」宋芸樺甜蜜揭曉最佳剪輯；CP組合還有《疫起》中飾演醫護小情侶的曾敬驊、項婕如，曾為北影「非常新人」的兩人這次回娘家，頒發傑出技術及最佳動畫片。
最佳造型設計和最佳美術設計找來時尚寵兒陳庭妮、王陽明宣布；以《查無此心》再度問鼎影后的張鈞甯，和多年好友陳柏霖合頒最佳導演；去年影后陳湘琪和陳以文揭曉最佳劇情長片；最大獎百萬首獎則由本屆評審團主席陳玉勳宣布。
導演鍾孟宏這次也將出席北影盛會，頒獎給本屆卓越貢獻獎得主資深劇照師劉振祥，以上豪華卡司，加上早前公布的「非常演員」柯震東、王淨、薛仕凌、曾珮瑜共32位頒獎嘉賓，為25歲的台北電影節增添熱鬧光彩。頒獎典禮將於7月8日登場。