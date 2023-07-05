越南籍配偶之母重病 接來台灣自費就醫2年、成功脫離險境
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前受理1名結婚來台的越南籍配偶阿香，陪同逾期停留在台的母親辦理自行到案離境手續。經專勤隊員關心發現阿香母親罹患甲狀腺癌第3期，之前在越南治療情況不佳，原本病情不樂觀的她，透過女婿貸款讓其得以來台探親並積極就醫化療，並在全家人的支持與照顧下最終抗癌成功，近期得知移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，除了採取免收容、裁處最低罰鍰，還能因免除入境管制可再申請來台探親回診。阿香母親到案後感動的表示：「感謝台灣政府讓自己有活下去的希望！」
國際中心賴正琳／綜合報導
30歲的越南籍配偶阿香107年與國人丈夫結婚來台生活，不久後在越南的母親就被檢查出罹患癌症，雖然緊急在越南開刀治療但癒後狀況不佳，已經擴散為甲狀腺癌第3期，且治療期間身心折磨讓阿香母親幾乎放棄活下去的希望。阿香隔海時刻憂心掛念遠在越南的母親身體狀況，在丈夫的支持下，全家人貸款新台幣數十萬元，109年申請讓母親來台探親後積極自費就醫，所幸在台灣的健全醫療體系及專業治療下，阿香母親逐漸康復，並透過定期回診追蹤及控制病情，歷經多年的癌症病痛糾纏終於抗癌成功。但這位「抗癌鬥士」越南阿嬤卻也因在台治療及疫情影響班機等原因已在台逾期停留2年，直到最近阿香聽聞移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，不但免予收容、裁處最低罰鍰新台幣2千元，還能因免除入境管制，可再申請來台探親回診就醫。阿香特地在台灣母親節前夕帶媽媽到高雄市專勤隊自行到案，在專勤隊員向阿香母親說明專案內容後，她激動的向專勤隊員表示，感謝移民署推動專案讓她有活下去的希望，這是全家人最好的母親節禮物。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移民署為鼓勵逾期外來人口儘速返國，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案進入尾聲將於今年6月30日截止，呼籲像是阿香母親這樣的逾期滯台外來人口，儘快於專案期間把握機會到移民署自行到案，符合專案資格，除了可免予收容及裁處最低罰鍰，還能免除入境管制有機會再次來台。如欲瞭解更多專案相關資訊，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或是撥打高雄市專勤隊電話07-2367524洽詢。