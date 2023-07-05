快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

米其林推薦印度菜將歇業！想想廚房開至8/26　明星咖啡館面臨都更

▲「想想廚房」的精緻菜色讓它曾獲多年米其林餐盤推薦，主打南印度料理，今宣布將營業至8月26日。（圖／取自想想廚房臉書）
▲「想想廚房」的精緻菜色讓它曾獲多年米其林餐盤推薦，主打南印度料理，今宣布將營業至8月26日。（圖／取自想想廚房臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

台北知名餐廳歇業名單又將增加一家！曾多年獲得米其林餐盤推薦的台北知名印度菜餐廳「Joseph Bistro 想想廚房」日前宣佈，將於8月26日之後歇業，結束9年的經營時光。另外，已經有70幾年歷史的「明星咖啡館」，因為是前總統蔣經國夫人蔣方良的愛店而聲名大噪，日前也傳出因為老宅需都更，不久後也將短暫歇業，但日期未定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印度籍主廚Vaz Joseph Elias曾在印度、英國、台灣等10幾個國家的高檔餐廳服務，自家開設的餐廳「想想廚房」曾獲多年米其林餐盤推薦，主打南印度料理，認為香料醬汁是菜色關鍵，故堅持親自調配，為每種食材搭配不同配方。除了仰賴家傳秘方，更憑藉自身敏銳的味覺和嗅覺。不少食材由農場直送，也自行種植香草，都是米其林密探給予肯定的原因。

▲想想廚房的主廚為印度籍Vaz Joseph Elias，他曾在印度、英國、台灣等10幾個國家的高檔餐廳服務。（圖／取自想想廚房臉書）
▲想想廚房的主廚為印度籍Vaz Joseph Elias，他曾在印度、英國、台灣等10幾個國家的高檔餐廳服務。（圖／取自想想廚房臉書）
想想廚房於昨（4）日發布公告，表示最後營業日為8月26日，7月9日~7月17日也不營業，且即日起一般訂位的開放時間調整為7日內，低消每位1000元。同時公告中還預告「夏花餐室」即將揭開，等於告訴大眾「想想廚房」歇業之原因。

據悉「夏花餐室」將進駐台北東區新地標「台北之星 Diamond Towers」三樓，預計9月開幕。餐廳將由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，偕同調酒師團隊，菜色以印度地區貴族佳餚為主，透過各式濃郁咖哩、坦都燒烤及鮮炙烤餅等經典菜，結合特色調酒，推出印度風味餐酒饗宴。

另外，已經有70幾年歷史的「明星咖啡館」，過去以皇室點心俄羅斯軟糖而聞名，是許多政商名流、文人雅士聚集地，像是知名作家三毛以及季季等，也是前總統蔣經國夫人蔣方良的愛店。日前傳出因為都更考量，可能將熄燈號，引起許多老顧客紛紛造訪，假日時段更可能一位難求，但據業者表示，離都更日期還相當久，細節也還在談當中，顧客們其實不用急著選於此時一窩蜂光顧。
 

▲明星咖啡館滿是獨有的懷舊氛圍，面臨老宅需都更，日後極有可能暫時歇業。（圖／邱俊智提供）
▲明星咖啡館滿是獨有的懷舊氛圍，面臨老宅需都更，日後極有可能暫時歇業。（圖／邱俊智提供）

世界季軍「張泰謙麵包」7月歇業　東區50年「金賓食品」至月底

高雄最強串燒要關了！酒灑6/30歇業　老顧客不捨：全世界最好吃

飄香71年！嘉義老牌肉羹店「4月底歇業」　在地人不捨

宜蘭人秀身分證！吃到飽餐廳4人同行1人免費　大嗑烤鴨六吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀