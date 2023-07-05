米其林推薦印度菜將歇業！想想廚房開至8/26 明星咖啡館面臨都更
台北知名餐廳歇業名單又將增加一家！曾多年獲得米其林餐盤推薦的台北知名印度菜餐廳「Joseph Bistro 想想廚房」日前宣佈，將於8月26日之後歇業，結束9年的經營時光。另外，已經有70幾年歷史的「明星咖啡館」，因為是前總統蔣經國夫人蔣方良的愛店而聲名大噪，日前也傳出因為老宅需都更，不久後也將短暫歇業，但日期未定。
記者葉盛耀/綜合報導
印度籍主廚Vaz Joseph Elias曾在印度、英國、台灣等10幾個國家的高檔餐廳服務，自家開設的餐廳「想想廚房」曾獲多年米其林餐盤推薦，主打南印度料理，認為香料醬汁是菜色關鍵，故堅持親自調配，為每種食材搭配不同配方。除了仰賴家傳秘方，更憑藉自身敏銳的味覺和嗅覺。不少食材由農場直送，也自行種植香草，都是米其林密探給予肯定的原因。
想想廚房於昨（4）日發布公告，表示最後營業日為8月26日，7月9日~7月17日也不營業，且即日起一般訂位的開放時間調整為7日內，低消每位1000元。同時公告中還預告「夏花餐室」即將揭開，等於告訴大眾「想想廚房」歇業之原因。
據悉「夏花餐室」將進駐台北東區新地標「台北之星 Diamond Towers」三樓，預計9月開幕。餐廳將由主廚Wilfred John Coelho率領5位資深印籍廚師，偕同調酒師團隊，菜色以印度地區貴族佳餚為主，透過各式濃郁咖哩、坦都燒烤及鮮炙烤餅等經典菜，結合特色調酒，推出印度風味餐酒饗宴。
另外，已經有70幾年歷史的「明星咖啡館」，過去以皇室點心俄羅斯軟糖而聞名，是許多政商名流、文人雅士聚集地，像是知名作家三毛以及季季等，也是前總統蔣經國夫人蔣方良的愛店。日前傳出因為都更考量，可能將熄燈號，引起許多老顧客紛紛造訪，假日時段更可能一位難求，但據業者表示，離都更日期還相當久，細節也還在談當中，顧客們其實不用急著選於此時一窩蜂光顧。