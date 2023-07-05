我家的兩岸故事台中巡展　重現眷村文化與風華

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盧秀燕致詞說，沈春池文教基金會過去製做「八千里路雲和月」，她從小看這部電視長大，沈董事長是唐山過台灣的第二代，在台灣落地生根，持續紀錄遷台歷史，這些歷史會隨時代的巨輪淹沒，還好他及時搶救進行記錄回饋社會，做了很大的貢獻。
盧秀燕也感性分享自己的家族史，母親是台灣小姐，外公與外婆結婚後留學日本，母親在日本出生直到八歲回台灣，後來嫁給從大陸來台的父親，所以她的家庭有著大陸、日本及台灣之間國家及省籍衝突的時空背景，但她在一個愛的家庭長大，外公外婆非常疼愛隻身來台的父親，讓她在一個兩岸和平及族群融和的家庭長大。
財團法人沈春池文教基金會董事長沈慶京則說，盧市長是在典型族群融合的家庭長大，才有了今天傑出的台中市長；他表示會持續記錄遷台歷史，希望兩岸持續和平，不再有省籍衝突，台灣年輕人才會有更好的未來，大陸遷台及閩客來台經歷的辛酸也才有代價。
基金會秘書長石靜文介紹展場，她說「我家的兩岸故事」巡展以新科技讓民眾了解歷史，展覽的第一區域還原了遷臺人物漂流的第一站「跨越黑水溝」，現場以大型船艙造景與三面投影，營造浪濤中橫渡海峽的不安環境及心境，觀眾可沉浸式體驗戰亂中倉皇離家、迢遙渡海的顛沛氛圍；第二區域的「命運艙門」，能夠選擇不同身份的人物抵達到臺灣後，開啟全新生活篇章的命運關卡；在「生命路線地圖」讓觀眾透過3D感應式互動劇場，與不同身份的遷臺人物一同經歷命運轉捩點。
展區「一卡皮箱到臺灣」以復古風情打造出眷村客廳與懷舊理髮廳，另有VR的互動科技可以感受眷村風情與有趣的換裝遊戲；記憶中的懷舊錄影帶店，也在展區「八千里路」、「小沈出租店」的VHS出租店，復刻出昔日情懷。
「我家的兩岸故事」用新穎的互動式科技，讓民眾近距離觀賞遷台人物的生命記憶與陳列的歷史文物，展期自7月5日至9月20日，是今夏闔家大小探遊的絕佳選擇，敬請把握展出時間。