王力宏獲准離婚！發7點聲明再戰李靚蕾：投資沒出錢還討上億鉅款
王力宏、李靚蕾今（5）日稍早傳出美國紐約法庭獲准離婚，但雙方攻防戰並沒有因此告一段落，李靚蕾先是提到，王力宏為過錯方，所以必須支付訴訟律師費用；但此說法遭王力宏方面發出聲明駁斥，並爆出李靚蕾要求逾千萬美金鉅額，而此一說法，則是被李靚蕾發聲明反擊，「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。」就在剛剛，王力宏方面再度發出7點聲明，還提到李靚蕾分到的財產、投資帳戶都是王力宏自己的資產出資，反問李靚蕾「一直強調沒有拿錢，又是出於何居心？」
記者吳雨婕/綜合報導
王力宏律師發出的聲明提到：「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木，一向是李小姐慣用的手法，竟可反過來指責。」接著以7點聲明反擊李靚蕾，第一點即是強調：「紐約法院從來沒有說王力宏先生在婚姻中有任何過錯。所謂『王先生是過錯方』是極其嚴重的不實指控，不容混淆視聽。」
第二點則是回覆關於王力宏要負擔律師費的問題，「雙方離婚協議書的履行需要在一個合理期限內。但王力宏先生因為李小姐額外提出一堆請求，而導致如何給付有爭議，只能交給法院判斷。舉例，李小姐無端的主張雙方投資帳戶於市場波動損失，竟要王先生一人承擔！」
第三點為李靚蕾說的「共同提交美國法院」，王力宏律師認為「其說詞甚為荒謬」，聲明提到，紐約法院還是有原告方、被告方之分，「王力宏先生在紐約法院就是原告方，這是一個鐵的事實，不容李小姐以『共同提交』混淆視聽。紐約法院也於2023年6月23日裁准王力宏先生請求離婚，這也是不爭的事實。」
聲明第四點提及，李靚蕾在離婚協議書中分得的財產，是王力宏以自己的資產全出資，因此反問，「如果這樣還叫沒有分財產，那李小姐分得鉅額的投資帳戶資產和加州房產，哪一個是李小姐自己出資？一直強調沒有拿錢，又是出於何居心？實在無奈。」
第五點提到，「吾彊房產已經無償供李靚蕾居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了？提出此事混淆視聽，實在不必。」第六點是關於李靚蕾否認美國訴訟中額外提出逾千萬，包含教育費用750萬美金、股票帳戶市場損失近260萬美金，「哪一個不是額外請求呢？是不是加起來逾千萬？」