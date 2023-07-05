U18中華隊24人名單出爐！林盛恩領軍、王念好等人都報名中職選秀
2023U18世界盃青棒賽即將在今年8月31日在台灣開打，預計會在台北、台中等地舉行，U18中華隊24人名單今（5）日出爐，其中已經跟美國職棒大聯盟（MLB)辛辛那提紅人隊簽約的「二刀流」好手林盛恩領軍，確定報名中職季中選秀的邱鑫、林佳緯、王念好、陽念祖都入選，整體實力十分堅強。
記者吳政紘/綜合報導
U18中華隊主要由玉山盃青棒賽冠軍隊伍，桃園市青棒代表隊為主體，搭配各隊好手加入，參加今年中職選秀的球員為捕手胡孟智；內野手王念好、陽念祖、李勛傑、外野手林佳緯、邱鑫共6名球員。
其中林盛恩已經跟紅人隊簽約，因為他的限制關係，只能以打者身分參賽，投手部分暫時封印，而他的打擊實力也讓人印象深刻。
中華隊24人名單，預計將在7月23日到台南進行下一階段集訓，並與中職二軍進行8到10場練習賽，之後再選出最後20人名單。
中華隊
U18中華隊24人名單如下：
投手：林維恩、陽念希、王彥恩、張峻瑋、林孟佶、陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬、孫易磊
捕手：胡孟智、顏亞昱、林立恩
內野手：王念好、徐紹予、張趙紘、林劭威、陽念祖、黃天賜、李勛傑
外野手：柯敬賢、許庭綸、邱鑫、林佳緯、林盛恩