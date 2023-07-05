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景氣放緩廠商調庫存　經濟部：前5月整體用電量年減2.9%

▲經濟部統計處今天表示，國內電力消費近年平均年增1.2%。（圖／翻攝googlemap）
▲經濟部統計處今天表示，國內電力消費近年平均年增1.2%。（圖／翻攝googlemap）

中央社

（中央社記者曾智怡台北5日）經濟部統計處今天表示，國內電力消費近年平均年增1.2%，但去年下半年全球景氣趨緩、防疫措施鬆綁，導致工業及住宅部門用電量年減1.3%；今年廠商持續調整庫存，1到5月電力消費年減2.9%。

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統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，根據能源局資料，國內電力消費自107年2666億度增加至111年2795億度，平均年成長率為1.2%，其中109年及110年分別年增2.1%及4.4%，是因工業部門及住宅部門用電需求攀升。

不過，111年因下半年全球景氣趨緩、防疫措施逐漸鬆綁，導致工業及住宅部門電力消費減少，整體用電量年減1.3%；112年廠商持續調整庫存，降低開工率，1到5月用電量年減2.9%。

攤開各部門電力消費狀況，疫情前後工業與服務業電力消費消長呈現兩樣情。

統計處指出，工業部門近年占比均逾5成，為電力消費主力，雖遇COVID-19疫情肆虐，製造活動未受大幅影響，加上政府鼓勵台商回台投資，推升用電量分別年增2.1%及7.1%，但111年受俄烏戰爭、通膨居高不下影響，下半年外需市場轉趨衰弱，抑低工業部門用電量，年減2.8%。

觀察工業部門行業，電腦通信及視聽電子產品業（含電子零組件業）因近年台商回流、半導體需求熱絡，加上疫情帶動遠距商機，業者持續擴充國內產能，推升用電需求，占比逐年提高，111年占比達39.6%居首位，較107年提高5.3個百分點，今年1到5月持續上升至41%。

化學材料業居次，111年占比19.2%，較107年下滑2.4個百分點；第三則為金屬基本工業，111年占比11.6%，三者合計占工業部門超過7成。

至於住宅部門，用電量自108年起超越服務業部門居第二，109年及110年因疫情改變民眾生活型態，用電量分別年增6.4%及4.9%，占比逾18%，111年隨疫情減緩，生活漸回常態，用電量年減3.2%。

服務業部門用電量占比為第三名，因應疫情實施的管制措施，衝擊服務業甚劇，109年及110年用電量分別下滑1.1%及1.6%，110年占比降至16%，111年隨疫情逐漸解封帶動人潮回流，住宿及餐飲業等服務業部門用電量回升，年增4.9%，占比上升至17.1%。

統計處進一步說，今年疫後外出人潮增加，同時帶動住宅樓下小商家經營熱絡，1到5月住宅及服務業部門用電量分別年增2.6%及1.8%，表現與工業部門年減6%不同。

此外，運輸及農業部門用電量雖占比不高，但近4年電力消費成長最多，平均年增2.5%，其中運輸部門因國際淨零排放趨勢，帶動電動運具需求熱絡，讓用電需求大幅增加；農業部門因推動精緻農業生產，農業科技環境控制設備應用日漸普及，電力設備使用增加。（編輯：張若瑤）1120705

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