高溫冰品優惠！7-11、全家「哈根達斯」買5送4　義式冰淇淋買1送1

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今（5）日起至7月9日限時5天，哈根達斯迷你杯、雪糕129元系列，皆享任選買5送4，換算下來折扣幅度5.6折直逼半價，平均每杯72元，迷你杯人氣口味包括藍莓塔、香草、夏威夷果仁、草莓覆盆子馬卡龍都在促銷行列中。
🟡全家：哈根達斯買5送4、買3送2
今（5）日起至7月9日同樣限時5天，全家也享有哈根達斯迷你杯、雪糕（限定原價129元商品）任選買5送4之外，另有買3送2，雖然換算下來是6折，但好處是不用一次買多杯。
其中迷你杯共有淇淋巧酥、雙重巧克力甘納許馬卡龍等12種口味，雪糕部份有巧克力脆杏仁、香草焦糖脆杏仁等9種口味可選。此外，即日起至7月25日期間，買哈根達斯及其他指定冰品，同享任選兩件8折、3件7.5折。
至於想吃9元霜淇淋的民眾，可得抓準時間領包裹，7月8日至7月12日連續5天，到全家取件會多送霜淇淋9元優惠券，1個包裹就送1張，單筆最多可獲得5張，可在期限內慢慢換著吃，且兌換不限口味，包括今（5）天最新上市的千千聯名款「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」。
🟡8%ice：開幕日買1送1
人氣義式冰淇淋品牌8%ice強勢回歸，永康街新門市將在7月8日下午1點開幕，當天請來啦啦隊女神峮峮、Julie、妮可擔任一日店長之外，開幕日還有冰品買1送1限定優惠，現場消費任一冰品，加送1張冰品兌換券。