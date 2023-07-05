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高溫冰品優惠！7-11、全家「哈根達斯」買5送4　義式冰淇淋買1送1

▲高溫熱爆想吃冰，7-11、全家都推出哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買5送4；人氣8%ice冰淇淋則有買1送1。（圖／業者提供）
▲高溫熱爆想吃冰，7-11、全家都推出哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買5送4；人氣8%ice冰淇淋則有買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

本周面臨38度極端高溫，民眾紛紛熱到受不了，除了小心熱傷害，許多人則偏好吃冰消暑。7-11宣布自今（5）日起，限時5天祭出哈根達斯迷你杯、雪糕任選「買5送4」；全家也同步開跑哈根達斯129元系列迷你杯及雪糕促銷，任選買3送2、買5送4。義式冰淇淋品牌8%ice則有買1送1，《 NOWnews今日新聞》整理冰品優惠一次看。

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🟡7-ELEVEN：哈根達斯買5送4
今（5）日起至7月9日限時5天，哈根達斯迷你杯、雪糕129元系列，皆享任選買5送4，換算下來折扣幅度5.6折直逼半價，平均每杯72元，迷你杯人氣口味包括藍莓塔、香草、夏威夷果仁、草莓覆盆子馬卡龍都在促銷行列中。

▲全家同享哈根達斯買5送4之後，7月8日起加碼領包裹送9元霜淇淋優惠券。（圖／全家提供）
▲全家同享哈根達斯買5送4之後，7月8日起加碼領包裹送9元霜淇淋優惠券。（圖／全家提供）
🟡全家：哈根達斯買5送4、買3送2
今（5）日起至7月9日同樣限時5天，全家也享有哈根達斯迷你杯、雪糕（限定原價129元商品）任選買5送4之外，另有買3送2，雖然換算下來是6折，但好處是不用一次買多杯。

其中迷你杯共有淇淋巧酥、雙重巧克力甘納許馬卡龍等12種口味，雪糕部份有巧克力脆杏仁、香草焦糖脆杏仁等9種口味可選。此外，即日起至7月25日期間，買哈根達斯及其他指定冰品，同享任選兩件8折、3件7.5折。

至於想吃9元霜淇淋的民眾，可得抓準時間領包裹，7月8日至7月12日連續5天，到全家取件會多送霜淇淋9元優惠券，1個包裹就送1張，單筆最多可獲得5張，可在期限內慢慢換著吃，且兌換不限口味，包括今（5）天最新上市的千千聯名款「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」。

🟡8%ice：開幕日買1送1
人氣義式冰淇淋品牌8%ice強勢回歸，永康街新門市將在7月8日下午1點開幕，當天請來啦啦隊女神峮峮、Julie、妮可擔任一日店長之外，開幕日還有冰品買1送1限定優惠，現場消費任一冰品，加送1張冰品兌換券。

▲8%ice永康冰淇淋專賣店主打義式冰淇淋gelato，開幕祭出買1送1。（圖／業者提供）
▲8%ice永康冰淇淋專賣店主打義式冰淇淋gelato，開幕首日祭出買1送1。（圖／業者提供）

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