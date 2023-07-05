沖繩知事祭琉球國墓地　中方稱展現和平交往願望

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中國官媒環球時報今天報導，北京市通州區張家灣在明清時期是京杭大運河的重要碼頭，是外省進京的門戶，清朝時期病故的琉球人多被安葬於此，一共埋葬了琉球國貢使、官生、陳情使、都通官等14人。
環球時報訪問黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛，指出日本國際貿易促進協會代表團這樣的友中團體，對穩定中日關係作用很大。在日本追隨美國封殺圍堵中國，中日關係出現波折的背景下，河野洋平帶隊來訪不是普通的經貿使團來訪，而是發出了日本包括經濟界在內的各界希望恢復中日友好的訊號。
他進一步表示，現在駐日美軍基地大多部署在沖繩，日本修改了「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，給沖繩帶來處於戰爭前線的巨大風險。而玉城鄧尼多年持反戰觀點，同時也是多數沖繩人的代言人，來訪釋放沖繩人追求與包括中國在內的亞太國家進行經貿合作、和平交往的願望。
沖繩縣今年4月成立了地區外交辦公室，笪志剛表示，希望玉城鄧尼此訪為推進中日地方交流合作打開新局面。這不僅對沖繩人民是福音，而且對和平處理台海紛爭都是積極的促進因素。
玉城鄧尼訪中前曾接受環球時報訪問，指俄烏衝突爆發之後，「日本政府加速炒作所謂台灣有事即日本有事」，他說堅決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。
中國商務部長王文濤4日在北京會見河野洋平率領的代表團，積極評價日本國際貿易促進協會多年來為推動兩國經貿合作所作的貢獻，表示中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，希望協會繼續秉持「以經促政、以民促官」理念，促進中日兩國加強經濟領域對話交流。
中國國家主席習近平6月曾提及中國與琉球淵源的談話，日經亞洲資深社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）曾撰文指出，雖不清楚習近平此番關於琉球言論的確切用意，但其重要性不言而喻，因為習近平靠一句話，就將具有重要戰略地理位置的沖繩拽入地緣政治的棋局交鋒。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1120705