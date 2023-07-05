皆米其林三星級！6880元就能嘗澳門名廚粵菜 花蓮有「頤宮」甜點
搶攻高端餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」中餐廳於明（6）日與7月7日推出「名廚共譜．粵饗榮耀」尊榮晚宴套餐，邀請曾連續10年榮獲《香港澳門米芝蓮（米其林）指南》三星榮耀的澳門8餐廳其前行政總廚謝錦松，與寒舍集團中餐行政主廚吳銘儒攜手推出，每人每套6880元+10%。因為澳門米其林三星等級中菜中就連午間套餐也要台幣萬元起跳，此消息一出，果然造成搶訂，目前幾乎全滿，僅剩零星座位。另外，台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」中餐廳，則與花蓮新城鄉地方小吃創生平台「東昌小吃部」合作，將餐廳招牌甜點「炸豆腐奶」授權獨家銷售。
記者葉盛耀/綜合報導
謝錦松主廚出生於香港，至今擁有超過50年的廚藝經驗，曾在馬來西亞的喜來登酒店與香港文華東方酒店中餐廳皆擔任中餐行政總廚，2015年加入澳門新葡京酒店成為「8 餐廳」行政總廚，擅以各地新鮮食材，遵循傳統廣東菜手藝，兼顧「色、香、味、形、器」的整體表現，變化出經典海陸珍饈粵菜。「8餐廳」是澳門唯一連續十年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》頒發三星榮耀的高級中菜食府。
此次「名廚共譜．粵饗榮耀」晚宴由謝錦松與吳銘儒主廚一同設計規劃。開胃菜頭盤就頗有趣，「豆醬魚飯、柚子蜜金錢雞、脆皮牛肋骨」中的魚飯不是飯，實為魚肉，是潮汕的特色菜，主廚將紅喉魚鹽滷，再綴上金黃色的黃豆醬提味；而金錢雞也沒雞肉，僅有雞肝，是將梅花肉、豬油片加上雞肝層層串起來，再以柚子醬的酸味一解油膩。
精緻好菜還有「玻璃脆皮乳鴿伴糖心鴿蛋」，以滷水慢煮乳鴿讓肉質保有鮮嫩的口感，接著乳鴿表層淋過皮水後風乾，形成晶瑩剔透的外皮，搭配糖心鴿蛋一同放在乾稻草之上，彷彿餐桌上的鳥巢，令人驚豔。擅長處理鮑、參的謝錦松主廚也將「日本溏心吉品乾鮑伴脆百花遼參」這道菜精髓發揮得淋漓盡致，將乾製8年的舊水溏心鮑魚，反覆日曬培烘，保留乾硬的表層，又使中間的溏心通透飽滿。接著將日本的遼參中間夾著蝦膠，外皮裹上脆漿粉去酥炸，外層呈金黃色細絲花紋狀。
同等精彩的還有「鮑汁花膠燜飯」，主廚把鵝掌、豬皮、豬骨、金華火腿、乾蔥與鮑魚等食材共同熬10個小時，濃郁鮑汁再煨煮泡開鱸魚魚肚的花膠，豐盈膠質伴隨飽滿鮮醇，滋味相當迷人。套餐菜色另外還有滋補湯品、繽紛靚美點與甜點等等，以頂級食材打造奢華的晚間套餐，每人每套6880元+10%，目前座位數幾乎訂光。
至於台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」中餐廳，則與花蓮新城鄉地方小吃創生平台「東昌小吃部」攜手合作，首度將餐廳招牌甜點「炸豆腐奶」授權獨家銷售，7月7日到8月31日暑假期間，民眾於七星潭沿岸地區撿拾海邊的垃圾與廢棄物至「東昌小吃部」（非七星潭風景區內），凡裝滿20公升的海廢回收桶，即可兌換「頤宮炸豆腐奶」甜品折價的50元優惠。