今飆破39度熱爆！「高溫地區Top 4」最熱非台南 明起逐日再升溫
今天（5日）各地大多晴朗炎熱，中央氣象局預估白天普遍可以來到33至35度，今日前5名高溫資料顯示，花蓮縣玉里鎮最高溫為39.1度，接下來是花蓮縣光復鄉38.1度，後續依次為新北市雙溪區、金山區皆是37度，一直到第五名才是台南市南化區36.9，花東、桃園以北高溫相當驚人，提醒民眾慎防熱傷害。
記者鍾怡婷/綜合報導
截至今日14:47溫度觀測資料顯示，最高溫的地區為花蓮縣玉里鎮的39.1度，以及花蓮縣光復鄉38.1度。各地大多晴朗炎熱，北部地區及雲林、南部、東半部近山區或河谷溫度還會再更高一些，且東南部有機會出現焚風，外出活動務必做好防曬並多補充水分。
受到西南風影響，臺東縣地區已有焚風發生，今（5）日氣象局一早針對花蓮縣地區發佈高溫示警，有38度極端高溫出現的機率；臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，也有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機會。
根據氣象局預報顯示，接下來7日至9日各地更熱，高溫普遍可達34度至36度，桃園以北、花東縱谷注意37度以上高溫，南部容易出現焚風，各地天氣大多晴朗，午後雷雨更為減少，受到西南風影響，清晨上午中南部少量零星雨，週末避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。