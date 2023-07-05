D社現身台灣！還把BTS、TWICE珍藏畫面帶來 AcQUA源少年秒追星
南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）每年1月1日都會爆出「元旦情侶」，除了報導緋聞出名，還會踢爆不少明星違法事蹟，因此獲封「南韓最強狗」。D社追新聞之餘，去年開始也舉辦韓流展「DFESTA」，知名韓星BTS、SEVENTEEN、TWICE等69位藝人都賞臉拍攝展覽用畫報，該展覽也將在台展出。D社今（5）日特地在台舉辦開幕記者會，「AcQUA源少年」林毓家、李秉諭受邀出席。
記者陳雅蘭/台北報導
「DFESTA TAIPEI」由D社領軍，請到BTS、ENHYPEN、 NCT 127、NCT DREAM、NU’EST、TXT 、SEVENTEEN、STRAY KIDS、TWICE等總計69位K-POP藝人，跳脫「實體舞臺」的框架，以世界最先進的XR技術重新詮釋演唱會，讓粉絲體驗不同形式的「韓流盛典」。
林毓家、李秉諭的偶像都是BTS，李秉諭透露人生第一次上舞台表演的歌曲，就是BTS的《FIRE》，2人表示把BTS當成目標，努力朝他們的實力邁進。除了男星，李秉諭也喜歡TWICE，也透露同學非常喜歡TWICE跟BTS，學校的桌子、椅子都貼滿韓星的貼紙，記者詢問「朋友沒有貼AcQUA源少年的照片嗎？」2人笑回：「他們24小時看我們應該看膩了。」
因為《Dispatch》的狗仔跟拍報導聞名國際K-POP圈，問及林毓家、李秉諭是否會怕被跟拍？李秉諭透露3月參加大學考試時曾被週刊直擊，他坦言有嚇到，「我看到報導有嚇到，想說在那地方也被拍到，粉絲也有問我不覺得很可怕嗎？真的很可怕，因為連旁邊的考官都被拍到」。林毓家則開玩笑說「期待被拍」，表示很希望被報導。
「DFESTA TAIPEI」將於7月6日至9月10日在台北松菸四號、五號倉庫展出，票券可至寬宏售票購買。